«En dos meses hemos sacado las licencias que el PP no pudo en dos mandatos» Reunión del consejo de al Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén. / IDEAL El Ayuntamiento completa la recuperación de la Gerencia de Urbanismo y destaca los 389 permisos concedidos este verano JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 24 septiembre 2019, 20:07

El Ayuntamiento de Jaén ha culminado la organización de la Gerencia de Urbanismo, que comenzó con la recuperación de la misma -el anterior gobierno municipal decidió su supresión - y de sus capacidades en el mes de julio, dejando atrás su funcionamiento a medio gas. «Cuando llegamos a la Concejalía teníamos una estructura completamente deficiente, una falta absoluta de liderazgo y de coordinación del equipo humano y en esto es en lo que hemos centrado nuestro trabajo», ha declarado este martes el concejal de Urbanismo, Francisco Chica, al término de la reunión del consejo de la Gerencia.

«Por no tener, Urbanismo tenía hasta suspendida la firma de licencias y la coordinación entre trámites y firma, que corresponde a quien lidera el área de Urbanismo», ha añadido el edil. «Se habían suprimido áreas y, en otros casos, había algunas aprobadas y sin contenido», ha apuntado.

La 'nueva' Gerencia de Urbanismo se estructura en cuatro áreas con jefatura: Administración General (registro, personal, servicios jurídicos); Planeamiento y Gestión para seguir el PGOU, Licencias y Disciplina y Conservación.

«Hemos visto estos meses - ha abundado el edil - cómo hemos tenido que sacar adelante las licencias con más voluntad que con organización. Para salir adelante trabajamos con este esquema al que ahora simplemente damos firmeza. Había áreas vacías de contenido, faltaban directrices claras y en cuanto aplicamos la fórmula el mismo equipo humano ha respondido con un trabajo excepcional».

Al PP

El concejal ha salido al paso del «intento del PP» de crear «confusión» sobre las licencias concedidas. El portavoz del Grupo Popular y anterior alcalde, Javier Márquez, ha dicho esta mañana que Urbanismo estaba «más atascado que antes» y que desde que entraron PSOE y Ciudadanos en el gobierno se habían concedido 319 licencias, de las que la mayoría, 231, lo fueron entre el 15 de junio -toma de posesión del nuevo alcalde, Julio Millán - y el 31 de julio, con la estructura anterior, y solo el resto con la estructura nueva, en el último mes y medio.

Francisco Chica ha contestado que cuando tomó posesión como concejal, el día 1 de julio, la tramitación de las licencias urbanísticas estaba «paralizada». «Ya en agosto cuando se agrupa todo en la Gerencia Municipal de Urbanismo«, ha indicado, y que por ello en el libro de resoluciones de la Gerencia solo aparecen unas 70 licencias concedidas, número al que alude el PP.

«En total, han sido 389 licencias tramitadas aplicando de facto la estructura de funcionamiento que se confirma hoy. Pudiendo haber salido en cuatro años, no es normal que el PP se las arrogue ahora en estos dos meses en los que ya no gobierna. No tiene lógica. Puedo entender que esa reacción se deba a que al anterior concejal de Urbanismo y alcalde le moleste que se evidencie su capacidad porque en dos meses saquemos lo que no pudo en dos mandatos», ha respondido.

Chica ha apoyado sus palabras en la opinión favorable vertida hace poco por los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores y por los empresarios de la construcción, «que saben dónde está el mérito de este trabajo y en qué situación desesperada se encontraban» hasta junio, ha concluido.