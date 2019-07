«No merece la pena esperar por las rebajas» Letreros de Rebajas en la tiendas de Roldán y Marín. / IRENE El número de clientes desciende este inicio de campaña en comparación con años anteriores. Los pequeños comercios se ven más afectados IRENE MORAL GARCÍA Jaén Martes, 2 julio 2019, 00:56

El primer día de rebajas de la temporada estiva fue ayer y las calles estaban tranquilas en la capital. A primera vista, se observó una fachada solitaria, que choca con la idea que solemos tener sobre la rebajas y que tantas veces se refleja en las películas: gente cargada de bolsas, mirando precios y probándose ropa, arrasando con los complementos y artículos bajados de precio que ofrecen los grandes y pequeños comercios. Pero, ¿qué ha cambiado para que las tiendas presenten menos actividad esta temporada comparada con años anteriores? ¿Tiene que ver con el comportamiento de los comercios o más bien de los consumidores?

Poco descuento

El cliente tiene mucho que decir al respecto. Manuela García, opinó así de las rebajas de verano: «No merece la pena esperar. Muchas tiendas no le han cambiado el precio a casi nada, y hay artículos que anuncian como de nueva temporada que llevan ahí todo el invierno. Si vienes a diario, te das cuenta de que, en realidad, los precios de rebaja tienen poco. Merece muchísimo más la pena ir viniendo a lo largo del año, porque poco a poco van saliendo muchas ofertas mejores que estas».

Pero esos, no son los únicos inconvenientes que se encuentran los consumidores a la hora de comprar. Carolina Fernández, expresó así su preocupación acerca de los pocos artículos disponibles: «Solo hay una o dos tallas disponibles por cada artículo rebajado. Es prácticamente imposible encontrar algo.»

Desde esta perspectiva, es lógico que los pequeños comercios se vean perjudicados por la incomodidad de sus clientes. Un ejemplo de ello es Madisson Zapaterías, donde su encargado Paco Gutiérrez afirmó que la temporada está bastante «tranquila» y que por ahora no se está saliendo mucho género, o «menos que el año pasado», aunque espera que las ventas mejoren durante al resto del verano.

Claro que, no toda la culpa la tienen los artículos. De hecho, uno de los principales problemas en cuanto al comercio, es que las pequeñas tiendas no se ajustan al calendario de rebajas como lo hacen las grandes firmas. Sobre ello habló la encargada de la tienda Mayte, en Navas de Tolosa. «El problema está en que aquí cada uno pone las rebajas cuando quiere», argumentó, lo que implica cierta ventaja con respecto a los comercios que deciden empezar las rebajas siguiendo el calendario establecido de cada comunidad. De ello nos informaron también en Latino, donde las rebajas empezaron la semana pasada. «Las rebajas ya no son lo que eran. Nosotros empezamos antes, y el lunes pasado precisamente tuvimos más gente. Pero esto, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido quedando cada vez más vacío».

Grandes empresas

Sin embargo, mientras que en los pequeños comercios sufren, no lo hacen así las grandes superficies. De hecho, mucho de los clientes alababan la gran cantidad de artículos disponibles y la variedad de descuentos. Entre los más sonados se encuentran las marcas del grupo Inditex, tan solo rivalizado por Sfera en cuanto a la satisfacción de los usuarios. Uno de sus clientes, Álvaro Martínez, dijo lo siguiente: «En tiendas como Zara, he llegado a ver descuentos de hasta un 60%. Todo está bastante bien. Hay muchos productos disponibles y son asequibles».