¿Merece la pena darse un chapuzón?

Han pasado algunos días desde la apertura de las piscinas municipales de Jaén, y desde luego, se está haciendo buen uso de ellas. Donde quiera que mires hay niños jugando, mientras sus padres y sus abuelos comen tranquilamente o toman el sol. Y claro, con tanta actividad alrededor, cabe preguntarse, ¿en qué estado se encuentran las piscinas de la capital? ¿merece la pena salir de casa para darse un buen chapuzón?

Desde la Salobreja la respuesta es clara, por supuesto que sí. O al menos eso opinan sus usuarios, que resaltan su limpieza, la vigilancia constante y la buena atención de los empleados. Esta piscina también se ha convertido en un lugar asiduo para las escuelas de verano, que traen a sus alumnos a disfrutar de las instalaciones. La única pega es la falta de espacio a causa de la preparación del Campeonato de España de Natación Infantil, que se celebrará del 4 al 7 de julio, fechas en las que la piscina permanecerá cerrada al público aunque los usuarios disponen como alternativa las instalaciones de El Tomillo y de Las Fuentezuelas, que tendrán su horario de funcionamiento habitual.

En cuanto a la piscina de las Fuentezuelas, no ha recibido críticas tan favorables. Silvia Tena, una de sus usuarias, manifestó su preocupación por el estado del suelo, que «habría que cambiar», debido a su apariencia endeble y a que «contiene pequeñas grietas donde los niños se hacen daño al pasar con los pies descalzos». Gema Rodríguez, otra usuaria, se quejó del precio «demasiado elevado» para los niños, ya que a partir de diez años tienen que pagar lo que un adulto normal. Además, Gema lamentó la poca adaptabilidad horas-precio. «Si yo vengo por la mañana y voy a comer a casa, no me ponen un sello para que pueda volver a entrar, sino que tengo que pagar otra vez. Lo mismo pasa si vienes por la tarde, tienes que pagar el precio de una entrada completa, aunque solo estés unas pocas horas».

Limpieza irregular

Otro aspecto muy comentado acerca de estas instalaciones es la falta de sombra. Un problema que se viene arrastrando desde hace varios años y del que el Ayuntamiento no ha querido hacerse cargo todavía. María Pinilla expresó que «no hay ni un solo espacio cubierto entero de sombra en toda la piscina» y que «hubiera sido más rentable poner sauces llorones, en lugar de estas palmeras que no tapan nada». La piscina, en efecto, tan solo cuenta con los espacios de sombreado que proporcionan las propias palmeras decorativas y algún que otro techado cuyo diseño no impide apartar los rayos de sol. «Es indignante que tenga que llevarme mi propia sombrilla como si estuviésemos en la playa. Comprendo que es ese estilo, pero esto es una piscina pública y no un espacio al aire libre». Además de todo esto, los usuarios también claman sobre su difícil acceso, ya que la parada de autobús más cercana está bastante lejos de la piscina. «Para quien no tenemos coche, esta piscina es un engorro. La parada de autobús queda muy lejos y recorrer un camino tan largo, mojado, mientras cargas con la sombrilla, la toalla y la nevera es bastante cansado», estimó Antonio Vílches.

Buenas críticas

La cuestión de espacio y la amplitud es un punto a favor bastante importante, ya que esta piscina cuenta con un aforo de 1.693 personas, convirtiéndose así en la más grande del distrito jienense en comparación con los aforos de la Salobreja y el Tomillo, 592 y 170, respectivamente.