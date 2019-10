La jienense Mercedes López, primera doctora con parálisis cerebral en Andalucía

Mercedes López Pérez se ha convertido en la primera persona con parálisis cerebral que consigue el doctorado en Andalucía, con un sobresaliente que podría ser cum laude además. El viernes presentó en la Universidad de Jaén (UJA) su tesis doctoral 'Un derecho humano para la vida independiente', en la que llevaba enfrascada desde 2016, dirigida por la doctora Carmen Álvarez Nieto, del departamento de Enfermería, y la doctora del departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial, Susana Ruiz Seisdedos. Ambas de la Universidad de Jaén.

«Si yo lo he hecho cualquiera puede. Unos igual lo hacen en un año y otros seis como yo«, indica la ya doctora.

Estudió Ciencias del Trabajo. Empezó a hacerlo cuando ya tenía más de treinta años, no porque antes no hubiera querido, que quería, y no porque su discapacidad se lo impidiera, que tampoco, sino porque tuvo que convertirse en cuidadora de su madre durante diez años. Su madre falleció en 2003 y ella empezó a estudiar en 2004. «Pensé que más valía tarde que nunca», cuenta.

Completó su carrera, se convirtió en trabajadora social y empezó a ejercer. El último trabajo en el que estuvo fue desarrollando un proyecto en la Asociación para la Atención a las Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Aspramif). Ese proyecto terminó en diciembre de 2016 y ahí fue cuando empezó a preparar su tesis, en la que ha investigado sobre la asistencia personal, «un derecho reconocido en la mal llamada Ley de Dependencia, pero que apenas se ha puesto en práctica».

Según los datos que ha logrado recopilar para su tesis, sólo diez personas en Andalucía reciben ese tipo de apoyo, una cifra mínima en comparación con otras comunidades españolas. «La tesis son dos estudios en uno. Por un lado hice una comparativa a nivel europeo, con Suecia, Reino Unido y España, para ver qué hacía cada país en torno a la asistencia personal», y por otro lado realizó estudió de forma más concreta la situación en España.

«Este próximo año me gustaría dedicarme a publicar artículos, y mi meta, lo que me gustaría hacer, es la docencia en la Universidad. Me encantaría dar clases y creo que sería enriquecedor para los alumnos, sobre todo dentro del campo social, que es donde yo me muevo», explica Mercedes, que espera que su tesis sirva para mejorar el uso de un recurso como es el de la asistencia personal. «Es un herramienta fundamental para la autonomía de las personas con discapacidad, que en otros países crea miles de empleos, y que además ayuda a dinamizar la economía. Ojalá y esta tesis ayudara a su puesta en marcha».