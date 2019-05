Jaén, un mercado laboral «de dientes de sierra» Un hombre pasa por delante de una oficina andaluza del SAE. / FERMÍN RODRÍGUEZ El paro se reduce en abril, pero también las cotizaciones a la Seguridad Social pese a la Semana Santa | Sólo un 1,54% de los contratos firmados es indefinido, lo que supone, con diferencia, la tasa más baja de todas las provincias MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 7 mayo 2019, 00:51

El paro bajó en la provincia de Jaén en el mes de abril, pero no hay más trabajo, sino menos. La caída del desempleo fue del 1,83% con respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos ayer por el ministerio de Empleo y Seguridad Social. En total, 932 personas se borraron de la lista negra. El descenso era esperado, pero la coincidencia de la Semana Santa a mediados del cuarto mes del año no ha impulsado con fuerza la caída del desempleo en la provincia, que se queda nuevamente por debajo de la media nacional y andaluza. Además, lo que es más preocupante si cabe, esa reducción no se tradujo en un aumento de los trabajadores ocupados. No hay más trabajo en Jaén, sino menos. Los afiliados a la Seguridad Social hay 1.418 menos que el mes anterior. Es la paradoja que encierran los datos publicados ayer. Jaén pierde población activa, el motor de la economía, bien porque emigra o porque desiste de seguir reclamando un trabajo.

El número de parados con los que cuenta actualmente Jaén se sitúa en las 50.102 personas. El total de cotizantes del sistema se sitúa en 231.972 personas. Comparadas con hace un año las cifras sí son mejores, con dos mil parados menos y dos mil trabajadores ocupados más. Eso sí, la tasa interanual (0,90%) se mantiene, muy por debajo de la andaluza (3,18%) y de la estatal (2,95%), aumentando la brecha existente.

Por sectores de actividad, servicios lidera el descenso con 679 parados menos respecto a marzo, seguido de agricultura (-530) y colectivo sin empleo anterior (-19). Empeoras sus cifras, por el contrario, construcción que suma 226 nuevos parados e industria (70). Factores como que la Semana Santa se haya celebrado en abril y que la campaña oleícola aún no se haya dado por cerrada, justifican el breve respiro del mercado laboral jienense que, sin embargo, no logra activar sectores como la industria y la construcción.

Por sexos de los 50.102 parados 19.933 son hombres y 30.169 mujeres. La contratación, que también desciende un 16,04%, sigue fuertemente condicionada por la alta temporalidad y sólo un 1,54% de los contratos firmados en la provincia tienen carácter indefinido, lo que supone, con diferencia, la tasa más baja de todas las provincias.

Una odisea para los jóvenes

Desde la Secretaria de Empleo de CCOO Jaén, se puso ayer de manifiesto que Jaén es presa de lo que en economía se denomina «dientes de sierra», un mercado laboral «como el nuestro donde hay picos de empleo basados en campañas concretas como aceituna, navidad, semana santa y verano. Una vez terminada esta hay un gran descenso de personas contratadas. La economía de la provincia debe cambiar este modelo de producción basándolo en otro más estable y con más valor productivo», recalcan, pidiendo acabar con la reforma laboral de 2012, «que no solo solucionó esta espiral de precariedad sino que la aumentó».

UGT lamentó que la contratación «sigue siendo precaria y temporal», poniendo el acento además en que «el 10% de los parados son menores de 25 años. Jaén tiene que ofrecer un futuro laboral a sus trabajadores más jóvenes ya que el coste, económico y familiar de la emigración, resulta inasumible».

«Los contratos acumulados en este 2019 superan en 30.000 en el mismo periodo que el año anterior, sin embargo, los contratos indefinidos en ambos periodos son similares, solo varía en uno. Con estos datos observamos que hay más movimiento debido a la Semana Santa y a determinadas tareas en la agricultura, pero se demuestra que la inestabilidad, los contratos indefinidos, baja del 1,77% al 1,53% en este periodo actual. El mercado jienense es incapaz de crear empleo a la par de otras provincias andaluzas», apuntan desde Csif.

La Confederación de Empresarios de Jaén insiste en que «no se pueden considerar signos de recuperación mejoras coyunturales como la de este mes de abril, porque el mercado laboral de la provincia mantiene un amplio diferencial con el resto de provincias españolas. Mientras sectores como la industria y la construcción no se reactiven, no podrá hablarse de una recuperación del mercado laboral», señalan.

En este sentido, la organización empresarial demanda que, «junto al compromiso inversor que deben asumir las distintas Administraciones para reactivar proyectos e infraestructuras muy importantes para esta provincia, es imprescindible seguir profundizando para mejorar el marco de actuación de las empresas y mantener el ritmo de la simplificación normativa y de los trámites».

Desde el PSOE se valoró la bajada del paro en la provincia en el mes de abril, especialmente en la comparativa interanual, puesto que hay que casi 2.000 parados menos que el año pasado, «un síntoma de que la situación sigue evolucionando favorablemente a pesar de los discursos apocalípticos de la derecha».

Mejor que hace un año

«Hay 2.000 parados menos y 2.000 afiliados más a la Seguridad Social que en abril de 2018. Evidentemente no son cifras para la euforia, porque sigue habiendo más de 50.000 parados en la provincia, pero sí nos permiten afrontar el futuro con un razonable optimismo», sentencia, resaltando que haya «un Gobierno socialista en España que continué por la senda de subida del salario mínimo, de plan de choque por el empleo joven y de medidas para promover la contratación indefinida y acabar con la brecha salarial».

Desde el PP de Jaén destacaron que «el Partido Popular cumple, y lo está demostrando en Andalucía», destacando el descenso mensual de 26.225 parados, un 3,26%.