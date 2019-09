El Mercado de San Francisco abre sus puertas al fin de semana María Cantos y Verónica Toledano en el Mercado de San Francisco. / MARIO LIÉBANAS. El horario de apertura será de siete a ocho de la tarde, aunque los comercios de alimentación abrirán después IRENE M. GARCÍA JAÉN Jueves, 5 septiembre 2019, 16:19

Es definitivo, el Mercado de San Francisco abrirá también los viernes. Así lo ha anunciado María Cantos, concejala de promoción económica, comercio, mercados, polígonos y autónomos. Esta nueva apertura forma parte de una iniciativa del Ayuntamiento para estimular los mercados como principal motor del comercio de la ciudad y más específicamente, convertir el Mercado de San Francisco en promotor de la zona centro. El horario de apertura será desde las siete de la mañana a las ocho de la tarde, y desde la concejalía se espera la participación de la mayor cantidad de puestos posibles. Verónica Toledano, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de San Francisco, ha declarado que «si no probamos no vamos a saber si funciona»y afirma que esta nueva medida es una propuesta que se lleva exigiendo desde hace mucho tiempo por parte de la clientela del mercado. «La mujer ahora también trabaja y no puede compaginar su horario laboral con acudir a la plaza», ha señalado. Si bien expresa que los comerciantes son conscientes de la dificultad que supone este cambio en la rutina del fin de semana. «Sabemos que va a ser complicado porque los clientes tienen que habituarse a venir también los viernes, y hay que crearles ese hábito. Ahora mismo hay sacarlos de su zona de confort que supone ir a una gran superficie a la que puede ir a las diez de la noche o cuando le plazca», ha explicado.

Verónica también ha aprovechado para informar que los puestos de alimentación solo abrirán de 17 a 20 horas, y que en cambio las cafeterías, gastrobares y demás negocios dentro de la categoría permanecerán abiertos incluso en el horario de mediodía. Además, Verónica considera que la nueva situación «es una ventaja para todos» y que no se descarta que si la iniciativa va bien, el mercado pudiera abrir durante todo el fin de semana. «Ahora mismo es un día, pero ojalá funcione para poder abrir todos los días».

Y en cuanto a lo que la iniciativa supone a nivel económico, Verónica asegura que ha generado más empleo ya que muchos de los comerciantes han tenido que realizar nuevos contratos para cubrir el nuevo horario. No obstante, aunque los minoristas se mantienen positivos, no quieren «hacerse el cuento de la lechera» tal y como dice la presidenta de la asociación, que ha recalcado que esto es una prueba ante todo y que si a la larga no se generan beneficios ni valen la pena los gastos sufragados, se volverá al horario original. Aún así desde el mercado se espera cierto éxito ya que «se aproxima una época muy buena» puesto que después de feria y sobretodo en navidad son las épocas del año donde se genera más actividad. Sin embargo, Verónica también ha considerado oportuno señalar que en verano no merece la pena mantener el nuevo horario a causa de las altas temperaturas, dado que la principal prioridad del Mercado es mantener la calidad de sus productos.

Como apreciación personal, la presidenta también ha apuntado que las ventas del mercado han bajado mucho con respecto a los tiempos en los que trabajaba su padre. «Hace uno años tenías que abrirte paso entre la gente para poder comprar. En navidad, esto se pone igual que en ese entonces, porque en esa época del año la gente quiere comer lo mejor, ¿y adónde viene? Al mercado. A mí lo que me gustaría es que fuera así siempre, que no solo se compre un producto de calidad en navidad ya que el resto del año nosotros seguimos ofreciendo todo con los mismos precios e incluso más barato».

Para animar a la gente a acudir al mercado, Verónica también ha informado de que se harán ofertas especiales como «la semana del pescado o de la fruta», para darle así «más movimiento». En cuanto a la cantidad de puestos que se abrirán los viernes por la tarde, en un principio iban a ser alrededor de veinte, pero se han ido sumando a la propuesta y ahora se abrirán alrededor de cincuenta, por lo que la concejalía espera que pronto todos los puestos se decidan a ampliar su horario al fin de semana.