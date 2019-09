«Los mercadillos son las grandes superficies de los pequeños pueblos» El mercadillo de Andújar tiene la tasa municipal más alta de la provincia. / IDEAL La crisis y el comercio electrónico llevan a los vendedores ambulantes a reclamar tasas municipales más bajas JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 30 septiembre 2019, 14:26

En la provincia de Jaén hay censados 4.500 vendedores ambulantes, una actividad muy extendida en todos los municipios y que puede tener los días contados, según sus representantes, debido a la pérdida de poder adquisitivo, la irrupción del comercio electrónico y las tasas que cobran los ayuntamientos en los tradicionales mercadillos. «Un sector que va a desaparecer en no muchos años», ha señalado este lunes el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales Autónomos de Jaén (AVAPA), Antonio Figueroa, si no mejoras las condiciones. «Al sector le está afectando la situación económica y el comercio electrónico, que ha venido para quedarse y que está afectando mucho al comercio ambulante», ha indicado.

AVAPA ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Jaén, así como en otros ayuntamientos, y durante esta semana lo hará en todos los demás de la provincia, en el que solicita la bajada y la mejora de las tasas municipales que se cobran por la ocupación del espacio público en los mercadillos. La petición surge tras un análisis y estudio jurídico que ha realizado la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía (Facoan) y que «arroja resultados muy negativos para los profesionales del comercio ambulante».

Antonio Figueroa (AVAPA) y José Galván (Facoan), en el Registro del Ayuntamiento de Jaén. / LIÉBANA

Las tasas han subido en los últimos años «de forma desmesurada, sobre todo los años de bonanza económica, pero ahora las ventas han bajado bastante y los ayuntamientos no bajan las tasas, de acuerdo a la realidad del sector, para evitar que pierdan su licencia por no poder pagarlas, no porque no quieran», ha explicado el presidente de AVAPA.

Apuntan demás a una falta de devolución del importe cobrado cuando no pueden instalarse por motivos no imputables a los comerciantes, no hay comisiones municipales de comercio ambulante en numerosas poblaciones, existe un desequilibrio entre obligaciones y derechos para los comerciantes, entre otros problemas que amenazan la supervivencia de muchos trabajadores autónomos.

Pese a las reclamaciones, solo cuatro municipios han bajado las tasas: Villanueva del Arzobispo, La Carolina, Andújar y Valdepeñas de Jaén. De ahí la nueva ofensiva lanzada por AVAPA, con el apoyo de Facoan, para que las tasas bajen a la media de la provincia (entre 40 y 50 euros al mes). Las más altas las cobra el Ayuntamiento de Andújar, aunque las ha bajado un poco y la intención del alcalde, Francisco Huertas, es bajarlas hasta esa media provincial, según ha indicado el presidente de AVAPA. También son elevadas en Jaén capital y La Carolina.

Los comerciantes quieren aprovechar que en pocos días los ayuntamientos empiezan a elaborar sus ordenanzas fiscales para el año que viene.

Contra la despoblación

Hay tres modalidades de comercio ambulante: mercadillo, itinerante y callejero. El itinerante se desplaza por pequeños núcleos y lleva productos de primera necesidad, básicos como pan, leche o carne, allí donde no llega Internet.

En este sentido, el presidente de Facoan, José Galván, ha indicado que Andalucía «soporta a duras penas» el actual fenómeno de la despoblación y que los mercadillos son «las grandes superficies de los pequeños pueblos». «Un comercio tan digno como las plazas de abastos, como los centros comerciales abiertos, el comercio de proximidad o las grandes superficies. Es una figura comercial más, muy representativa en los pueblos, y la federación de autónomos va a estar en la lucha por unas tasas solo para cubrir los costes del servicio», ha apuntado, en referencia a que los ayuntamientos cobren el equivalente a los gastos que genera la actividad de los mercadillos (ubicación, limpieza, seguridad, iluminación, aparcamiento, etcétera), pero no como si fuera un impuesto, para obtener beneficios.

Galván ha puntualizado que no todos los ayuntamientos cobran tasas abusivas y que estos deben también tener en cuenta qué servicios prestan a los comerciantes y clientes que acuden a los mercadillos, muchos de ellos personas de avanzada edad.