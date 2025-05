Los mensajes que avalan la agresión sexual que sufrió una mujer en Jaén

«Sé que fue mi culpa, es que me siento tan tonta. Tan basura. No quiero que nadie sepa nada por favor». Es uno de ... los mensajes enviados por la víctima a su amiga y que «avalan» la agresión sexual que sufrió, según la Audiencia Provincial de Jaén, lo cual condena a C. G. P. a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual con penetración.

Fue en Halloween de 2021 cuando tuvieron lugar los hechos, en los baños de un pub de la capital jienense. Según la sentencia de la Sección Tercera, a la que ha tenido acceso este periódico, queda como hecho probado que la víctima acompañó al agresor hasta los baños donde fue abusada. La mujer «se quedó bloqueada por la situación, inmóvil por miedo, sin casi oponer resistencia, no acertando más que a intentar apartarle la mano de sus partes intimas y apretar fuertemente las piernas, diciéndole que no quería, hasta que, finalmente y cuando alguien llamó a la puerta, el acusado paró y ella consiguió recomponer su ropa, quitar el pestillo, darle al acusado un leve empujón y salir del baño».

Ninguno de los dos se conocía de antes, fue en el pub de la capital, en una fiesta, donde víctima y acusado se vieron por primera vez. Hubo acercamiento, abrazos, baile y besos. Sobre las 1:30 horas de la madrugada, ya 1 de noviembre, ella admitió que comenzó a sentirse «incómoda» en la pista de baile, pues él insistía en dar un paso más. «Me comentó de salir a la calle, pero yo con él no me iba a ninguna parte, se lo dije y contestó que vale», relataba la víctima en la sala de vistas de la Audiencia de Jaén.

Así, sintiéndose segura o con la guardia baja, el otro le habría comentado que quería «hablar» con ella, que lo acompañara. «Me llevó al baño, pensé que como ahí había menos ruido, escucharía mejor lo que me quería decir», contaba la mujer. No obstante, nada más entrar en el servicio, entraron en uno de los cubículos y «él echó el cerrojo», procediendo a la agresión.

A pesar de que el procesado negó en todo momento los hechos, diciendo que sí «tontearon», que fue ella quien tuvo la iniciativa y que él «no estaba para hacer esas cosas», los magistrados avalan la declaración de la víctima. «No era el lugar ni el momento y yo había bebido», se defendió el hombre durante el juicio, el pasado 20 de marzo.

Fue dos días después, cuando seguía con las molestias a causa de la presunta agresión que acudió a urgencias. «Ahí me preguntaron si quería que me evaluara el médico forense, que entonces se pondría una denuncia», relató, y admitió que no se lo contó a nadie, que seguramente no lo habría hecho si no fuera por la lesión.

El vídeo

En la sentencia se subraya que no se empleó «violencia o intimidación» en el acto, que en principio parecía haber consentimiento, pero que ella «se bloqueó», quedando de manifiesto «con claridad» que no quería seguir, pues ella «mostró su negativa expresa con palabras y con gestos para que cesara en su actuación».

De esta forma, los hechos se califica de delito de abuso sexual, por falta de consentimiento, con la agravación de acceso carnal. La sentencia señala que «no aparecen dudas sobre la credibilidad del testimonio expuesto de la denunciante, en tanto no se advierte la existencia de móvil espurio de venganza o resentimiento contra el acusado que motivara su denuncia».

Además, a pesar de que en estos casos no suele haber testigos, la conversación por mensajes que mantuvieron la víctima y una amiga demostraría lo ocurrido. A la pregunta de «no pasó nada, ¿no?», la otra respondía que «Sí pasó y no quería darle importancia. Sé que fue mi culpa, es que me siento tan tonta. Tan basura. No quiero que nadie sepa nada, por favor». Todo ello «da apoyo a la narración de la víctima sobre el encuentro con el procesado, el modo en que se desenvolvió y sus consecuencias».

Otra de las pruebas mostradas durante el juicio fue una grabación realizada por el amigo del acusado desde fuera de los servicios, mofándose de la situación por mantener relaciones sexuales «con una gorda». En estas imágenes a pesar de que la mujer «resulta apenas visible» y «no puede apreciarse su estado», no basta para «entenderse desmentida una versión de la víctima sobre su estado angustioso al salir del baño por unas imágenes que no pueden revelar lo contrario».

Indemnización

En consecuencia, «la prueba principal y directa de los hechos enjuiciados, consistente en la declaración de la víctima, permite tal grado de certeza que constituye prueba de cargo suficiente para el dictado de una sentencia condenatoria», concluye la sentencia.

C. G. P. es condenado por un delito de abuso sexual a la pena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a la pena prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier lugar donde se encuentre a una distancia no inferior a 300 metros por un tiempo superior en seis años a la pena de prisión. De igual modo, deberá indemnizarla con 6.000 euros por los daños morales causados.