Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lugar de los hechos en el parque de La Concordia de Jaén. EP

Menores fallecidas: «Hasta el momento se descarta la participación de terceras personas»

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, insiste en mantener la «máxima prudencia»

E. L.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:18

Comenta

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido «máxima prudencia» en el caso de las dos menores localizadas muertas en un parque de ... Jaén capital, al tiempo en que ha incidido en que están abiertas todas las líneas de investigación, aunque ha incidido en que «hasta el momento se descarta la participación de terceras personas»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Mi hija era feliz, estoy convencido de que no se suicidó»
  2. 2 Así fue la búsqueda desesperada de las dos menores que encontraron muertas en Jaén
  3. 3 La Luz de la Navidad
  4. 4 Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad
  5. 5 Los padres de las menores muertas en Jaén declaran en la Policía Nacional
  6. 6 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  7. 7 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9 Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad
  10. 10 Isabel Uceda es elegida secretaria del PSOE en Lopera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Menores fallecidas: «Hasta el momento se descarta la participación de terceras personas»

Menores fallecidas: «Hasta el momento se descarta la participación de terceras personas»