La memoria de una provincia a golpe de click

Guardianes de nuestra memoria. Cada letra, cada fotograma, cada mapa que atesora el Instituto de Estudios Gienenses (IEG) forma parte de lo que fuimos y, ... por tanto, relata el camino que nos ha llevado hasta aquí en cada rincón de la provincia. Sus encantos; quienes la hicieron un poco más grande; los que se dedicaron a capturarla con sus objetivos y dejaron instantes para la historia; su cultura y, en definitiva, la esencia de siglos de historia jienense que custodia, como si fuera un tesoro, el Hospital San Juan de Dios de la capital (sede del IEG) y que puede consultarse a golpe de 'click'.

Al menos en un amplio porcentaje de ese material que custodian y difunden para toda la sociedad, una labor que comenzó hace cerca de 25 años. Aunque en la actualidad la producción que crean nace ya digitalizada, la tarea de reconvertir miles y miles de documentos, fotografías, obras o folletos es ardua y supone un trabajo diario de los documentalistas del IEG, apoyados por los becarios que cada año se incorporan y aprenden a mimar la historia en esta tierra.

De hecho, en el último año y medio (hasta el invierno) se digitalizaron 270.000 negativos fotográficos de la donación de la familia Ortega, tres generaciones de fotógrafos y con más de un millón de imágenes. «Tenemos una gran cantidad de información que han ido extrayendo de diferentes fuentes de información, como hemerotecas nacionales o regionales en los que hay documentación jienense ya sea por el asunto en sí o por el autor. Gran parte del material son fotocopias, microfilme o cds por lo que es necesario someterlo a un proceso de digitalización, también porque se trata de un material que se podría dañar o corromper con el tiempo», explica Ana Real, jefa de sección del centro de documentación y biblioteca del IEG.

Ejemplos

Joyas tan valiosas como manuales del Condestable Iranzo que ahora tienen una nueva forma de llegar a los interesados. De momento, el fondo antiguo en lo que se refiere monografía (trabajo escrito que profundiza en un tema específico de manera exhaustiva) estaría digitalizado todo lo producido hasta el año 1801, mientras que en cartografía (representación gráfica de la superficie terrestre o de otros cuerpos celestes en mapas, planos y otros formatos) también estaría hasta antes de 1901. Además, la fototeca está al completo digitalizada. Otro ejemplo es la hemeroteca digital, que también está publicada y se presentó el pasado verano. «Era muy esperada por lo que hemos priorizado las colecciones más demandadas pensando en los investigadores, aunque de manera diaria se van subiendo nuevos contenidos», explica la jefa de sección.

Aún así, queda mucho por hacer. «Hay un gran número de microfilme de manuscritos y prensa histórica en la que se está realizando un gran esfuerzo para que puedan estar lo antes posible en la hemeroteca, pues tenemos numerosas solicitudes entre los investigadores», apunta Real. Del mismo modo, se puede encontrar al completo otro tipo de material como la obra al completo que gestiona la Fundación Miguel Hernández, que tardó más de dos años en completarse y se presentó en el año 2016.

¿Y cómo se hace?

El proceso de digitalización, para que cualquiera desde la tranquilidad de su casa pueda consultar qué y quiénes somos los jienenses, requiere varios procesos y fases que dependen mucho del tipo de formato. En el caso de los lectores de microfilme, el equipo que se encarga del proceso cuenta con un lector que va tomando capturas de esas imágenes y las pasa a formato digital. Además, para los formatos que son muy amplios, como carteles u obras de arte, cuentan con un pequeño estudio fotográfico para ir capturando estas imágenes. Y, por otro lado, el proceso depende de dos tipos de escáner, uno de mesa para los documentos y fotografías con un tamaño estándar, y otro planetario, para material como prensa histórica o mapas, cuyo formato puede superar el A3.

Tras crear la imagen, los documentalistas pasan a una segunda fase que se centra en la edición de imágenes. Este proceso incluye el tratamiento y mejora del documento para que tenga la máxima calidad con distintos software y «se limpia al máximo», en palabras de Real. Por último, hay un tercer paso que es el reconocimiento de caracteres y lectura del documento para que, cuando el producto final esté listo, el usuario que lo consulte pueda ver el propio documento, pero también realizar una búsqueda dentro del propio pdf más específica.

Existen dos tipos de formatos, Tiff, con el objetivo de preservar toda esta documentación y evitar que «se pueda dañar». Y, en una segunda opción, se utiliza un archivo jpf que es el que se utiliza para la difusión al público porque, aunque con «una calidad distinta, es mucho más fácil de difundir».