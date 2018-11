«Ni en mis mejores sueños pensaba que la UJA estaría en el ránking de Shanghai» Los tres rectores de su historia desgranan los retos de la Universidad jienense: la despoblación, lo digital o lograr que Jaén «sea más habitable» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:04

El futuro de la Universidad de Jaén (UJA), a debate. El rector, Juan Gómez, participó ayer junto a los exrectores Luis Parras y Manuel Parras en el Foro de Debate 'Presente y futuro de la Universidad de Jaén'. El debate, moderado por la directora territorial en Jaén de Canal Sur, Pilar Mariscal, y con protagonismo del público asistente, periodistas, profesores, etc, fue uno de los últimos actos enmarcados en el programa conmemorativo del 25 aniversario de la UJA, que este mes de noviembre dedica a 'Los medios de comunicación'.

Tres rectores y cada uno en una etapa muy distinta: a Luis Parras, en palabras de Gómez, en la de «crear la Universidad con todas las dificultades de financiación, diseño, etc, y desgajarse de la de Granada»; a Manuel Parras en «la de consolidación de la institución», y al propio Gómez en la de «dar un nuevo salto cualitativo a la universidad, navegando en un escenario cada vez más complejo y una sociedad que se transforma a velocidades agigantadas».

«Estoy convencido de que los tres coincidimos en el papel que la UJA ha jugado como motor de desarrollo de esta provincia y el que debe jugar en ese sentido en el futuro. Yo creo que es prometedor y va a seguir siendo un referente, respetada por la sociedad jienense. Aunque tenemos que ahondar en algunas cuestiones todavía, aunque hemos cuidado mucho esa relación con el sector social y productivo jienense tenemos que acercarnos más mutuamente, siempre digo que es una relación bidireccional. Mostrar más la universidad a la sociedad, que nos conozcan mejor, para que no se pierdan oportunidades de colaboración y de aprovechar del potencial».

Manuel Parras también consideró «positivo» el balance de los 25 años «pero sin caer en la autocomplacencia». «Hay cuatro grandes retos. Uno es el cambio demográfico con la bajada de natalidad y la despoblación, en esta provincia se despueblan las zonas rurales pero también los núcleos urbanos y el 75% de nuestros estudiantes son de la provincia. Después la globalización, los estudiantes pueden formarse con el Messi del marketing online y tener el título de otra universidad. Tenemos que ser una universidad más proactiva y captar estudiantes, no solo con el inglés, todo el mercado hispanoamericano. Y seguir con la especialización. Lo que hagamos nosotros que haga Harvard, Harvard lo va a hacer mejor, tienen muchos más medios. Pero en aceite de oliva, los íberos, el patrimonio, el Renacimiento, Harvard no nos va a superar. Tenemos que hacerlos para cientos de miles de estudiantes, sin fronteras», indicó. En este sentido, subrayó la importancia del «liderazgo social». «La UJA tiene sentido si abre debates sociales, qué pasa con la inmigración, con nuestro modelo productivo, etc. Tenemos que abrirnos más. La razón de ser de la UJA es que nuestro entorno más inmediato progrese más y este sea un lugar más habitable», indicó.

La ventaja de Jaén

Por su parte, Luis Parras recordó que «los primeros tres o cuatro años fueron los peores, pero la gente respondió pronto». «Yo cuando empezábamos ni en mis mejores sueños pensaba que la UJA podría estar en el ránking de Shanghai (en informática está entre las 200 y 300 mejores y en ingeniería entre las 400 y las 500 de la prestigiosa lista)», afirmó. «Tenemos que apretar en la relación con la sociedad, ahí nos queda mucho por hacer, en los dos sentidos. Aprender a relatar lo que hacemos con un lenguaje más normal y que llegue a la ciudadanía. La ventaja es que la revolución es digital y tecnológica y ahí estamos muy bien situados».