Las mejores inocentadas relacionadas con Jaén De Desatranques Jaén a los baches, pasando por el Olivo Arena LAURA VELASCO Jaén Viernes, 28 diciembre 2018, 18:57

El Día de los Inocentes trae cada año miles de bromas. En Jaén, los usuarios no han querido desaprovechar la oportunidad, y varios han sido los que han publicado textos poco creíbles relacionados con la provincia.

Desatranques Jaén, como no, es uno de los grandes protagonistas. También el Olivo Arena, que parece haber cambiado de nombre, o los baches de Jaén, que por fin van a ser arreglados en su totalidad; por no olvidarnos de la chica de la curva o de la genial broma de Aspaym Jaén, en la que aseguran que su presidente se marcha porque ya puede andar y, por lo tanto, ya no se siente parte de la asociación.