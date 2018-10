«Estos son los mejores días»

No es solo una cuestión de percepción, hay motivos científicos que explican por qué la mayoría de las personas sienten rechazo por los lunes: los lunes son el día de la semana en el que más muertes ocurren, según recogen estudios y estadísticas; se estima que uno de cada cuatro accidentes laborales pasa los lunes; se alcanzan menos horas de máxima productividad que el resto de laborables; y hay más probabilidades de que llegues tarde al trabajo o a clase que cualquier otro día. A todo esto hay que sumar que la mayoría viene de dos días en los que el mundo le parecía maravilloso, los colores más intensos y los sonidos más puros y se topa con el despertador (literalmente). A trabajar. A la rutina. Al Día de la Marmota. El gato Garfield y su odio los lunes como filosofía de vida. Sin embargo, he ahí la contradicción y la duda, qué ocurre cuando uno puede hacer del lunes otro sábado, no porque esté enamorado a lo Paloma San Basilio, sino porque es la feria de su ciudad, de su provincia. Pues que puede llegar a amar los lunes. A más de un jienense feliz le pasó ayer.

Y es que pese a que el prólogo de la feria fue el viernes, el sábado su día grande de cuántos llevamos con La Vestida hasta arriba y el domingo a pesar de la amenaza de lluvia seguía siendo festivo y para el ocio, ayer el ferial vivió su primer día laborable, otra cosa. La jornada del lunes, como la de hoy y la de mañana, suele dedicarse sobre todo a comidas de empresa, de colectivos y de amigos. Qué mejor que hacer equipo, compañerismo, en la feria y brindar todos juntos. Así lo hizo el Colegio de Enfermería de Jaén, el de Abogados, CC OO o la delegación del BBVA en Córdoba y Jaén, tras reuniones de trabajo. A la feria sí, pero con el deber cumplido. El tiempo además acompañó durante gran parte del día, sin el calor asfixiante del sábado ni el agua 'tradicional' de San Lucas de un día después, al menos hasta después de la comida. Entonces no falló la lluvia, que esto es la feria de Jaén.

«Hacemos este encuentro tradicionalmente y creemos que es importante y hasta necesario», aseguraba Vicente Oya, decano del Colegio de Abogados de Jaén, en el acto de inauguración oficial de la caseta 'La Venia' del Colegio, que reunió a responsables del ámbito judicial, autoridades y numerosos letrados jienenses. Un día alegre en el que se permitía perder un poquito el juicio.

«Estos son los mejores», aseguró Fran Cano, sujetando a su pequeña flamenca. «Hay más tranquilidad para montar a los peques, te puedes tomar una cerveza sin agobios y hay sitio para bailar, no como los días grandes que es un agobio», apostilló. Su consejo, para el que pueda, bajarse a comer en La Vestida. Para los que no trabajen, los que no lo hagan por la tarde e incluso los que tengan que volver. «Merece la pena sacrificar la siesta un día o dos», apunta.

Para los que le tomen la palabra hoy se espera otro de esos días, jornada de las tradicionales comidas y sin agobios. Y con lluvia si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aunque poca. Nada que un paraguas y las ganas de fiesta no puedan remediar.