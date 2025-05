La mejora tras dos malas campañas anima a hacer inversiones en maquinaria

Con los ecos aún de una campaña media de aceituna tras dos malas por la sequía y las ayudas a la modernización para jóvenes agricultores, ... cuyas resoluciones definitivas saldrán en breve, las perspectivas de venta de maquinaria se antojan más positivas que otros años. Y eso, cómo no, se nota estos días en Expoliva, donde son muchos los agricultores y agricultoras que solicitan información sobre las últimas novedades en atomizadores, vibradores o tractores para mejorar la competitividad de sus explotaciones. También los responsables de almazaras, cooperativas y fábricas.

Unos intercambios de información que en algunos casos derivan en venta y, en otros, suponen un acercamiento a clientes potenciales. La visibilidad que da una feria de alcance internacional como esta es el principal motivo por el que las empresas de maquinaria y tecnología ligadas al sector oleícola repiten edición tras edición. Así lo trasladan las fuentes consultadas para este reportaje.

Camposur Ibérica se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola fitosanitaria y remolques. Como están especializados en pulverización, a la edición número 22 de Expoliva han traído un atomizador arrastrado por un todoterreno, totalmente autónomo. Algo único en el mercado porque solo ellos tienen la patente de utilidad. Estos atomizadores se pueden utilizar tanto en plantaciones de olivar como de almendros, incluso de frutales aunque habría que tener en cuenta las medidas. El rango de precios en maquinaria de este tipo se mueve entre los 7.000 y los 18.000 euros, mientras que su vida útil puede rondar unas dos décadas.

«Antes se hacía mucho más negocio en las ferias porque no había internet ni redes sociales y la gente quería ver la maquinaria. Ahora hay muchos clientes potenciales, pero no tanta venta final. No obstante, este año se prevé mucha venta final porque están dando las ayudas a modernización a los jóvenes agricultores», comenta Rafael Herrera, comercial de Camposur Ibérica.

Cintas transportadoras

Bandas Transportadoras del Sur, Bantra Sur (BTS) también se mantiene fiel a la cita con Expoliva. Esta empresa granadina está especializada en la fabricación de todo tipo de transportadores, montaje, mantenimiento y suministro industrial. Aquí presentan las líneas de recepción de aceitunas, aunque también trabajan con el sector del fruto seco. «Venimos con mucha ilusión porque las expectativas de campaña son buenas después de unos años malos», apunta Francisco Sánchez, de BTS, quien valora también los incentivos en la industria.

Otra cosa que se puede comprobar en Expoliva es que cada vez se avanza más en la digitalización de los procesos industriales. Una de las líneas de negocio de Automatismos ITEA se centra en lo que se conoce como almazara 4.0: diseñan software a medida para la gestión integrada de una almazara, desde el patio de recepción de aceituna hasta la salida del aceite.

La caseta de control donde se centraliza todo ese software se puede ver en el estand que tienen en Expoliva, al igual que el tarjetero de control para la recepción de aceituna. «El agricultor llega a una fábrica, descarga su aceituna y cuando termina su pesada, la máquina le devuelve el ticket», explica Miguel Ángel Ortega, jefe del departamento de Informática de Automatismos ITEA. Este proceso podría compararse con el de las gasolineras automáticas.

A. C.

Esta empresa cordobesa fue pionera en introducir la trazabilidad 'blockchain' para almacenar información digital de forma segura. En este sentido, Ortega destaca la apuesta por la innovación que realiza el departamento de I+D+i: «Siempre estamos desarrollando y probando nuevas sensorerías. Lo tenemos implementado: cuando llega la aceituna a la tolva sabes qué rendimiento, variedad y valor sanitario tiene, datos que luego sirven para sacar una mejor calidad».

Proyecto TEDAES

En este ámbito se mueve también IMS Control Industrial, líder en desarrollos para automatizar cualquier tipo de industria, con especial atención al sector oleícola. En esta Expoliva su estand se ubica en el Olivo Arena, donde dan a conocer su proyecto TEDAES (tecnologías digitales avanzadas para la eficiencia sostenible), que ya está implantado en la cooperativa El Alcázar de Baeza.

«Nos permite tener toda la trazabilidad de datos desde la recepción de la aceituna hasta el proceso de envasado. Se genera una serie de datos en los que se va a utilizar 'blockchain' y todas las herramientas mecánicas e informáticas que nos garantizan, sobre todo, la seguridad dentro del proceso para su trazabilidad», resume Ramón Jiménez, delegado comercial de IMS Control Industrial. El proyecto, que está avalado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se enfoca en un código QR donde el consumidor podrá conocer de primera mano la trazabilidad del proceso del aceite.

En Expoliva tienen como objetivo mostrar sus productos y potenciar el acercamiento con el cliente. «Es una gran feria para Jaén, la provincia y el sector», dice Jiménez.

Pieralisi, por su parte, presenta dos novedades en Expoliva: el proyecto Ibero y una nueva línea de decánters de «máxima capacidad y eficiencia energética». El proyecto Ibero convertirá a España en la primera sede del grupo para el ensamblaje de decánters y según el director general de Pieralisi para España y Portugal, Rodrigo Jaén, representa una fusión de la tecnología italiana con el dinamismo y la productividad españolas.

En 2025, Pieralisi invertirá más de 500.000 euros en su planta de Geolit en Mengíbar, ampliando la nave de ensamblaje, incorporando nueva maquinaria y mejorando la capacidad del taller para servir a todos los clientes de la península ibérica. Esta inversión estratégica aumentará la producción, optimizará los procesos logísticos y generará empleo cualificado, consolidando a Jaén como centro neurálgico para el ensamblaje de maquinaria, incluyendo decánters centrífugos, una tecnología clave para más de 1.000 almazaras en España.