La mejor vía para regularizar las mil casas del extrarradio es cambiar el PGOU antiguo El alcalde jienense se dirige a los representantes de los vecinos del extrarradio y de la federación vecinal OCO. / IDEAL Así se lo dijo ayer el alcalde a los representantes de las urbanizaciones, que quieren que la Junta les confirme ese camino, una vez descartado poder acogerse al nuevo PGOU JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 24 octubre 2018, 00:13

El portavoz de los vecinos lo resumió de forma gráfica: «Teníamos la puerta entreabierta y cuando íbamos a entrar, nos la han cerrado de golpe». Fue después de que el alcalde de Jaén, Javier Márquez, les dejara claro que ya no podrán acogerse al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad - aprobado en 2014 y que entró en vigor en 2016 - porque el TSJA lo ha anulado al no incluir la Junta la normativa ambiental estratégica europea y, aunque el Ayuntamiento va a presentar recurso, es probable que no sea admitido a trámite, ya que, a diferencia de la sentencia de primeros de año, esta vez sí estaba personado el Consistorio y, por tanto, no ha habido defecto formal.

Así que, las aproximadamente mil viviendas construidas en las últimas décadas en el extrarradio (Tentesón I y II, Bellavista, Cerro Molina, Los Bermejales o La Manseguilla) no podrá acogerse al nuevo PGOU, que las declaraba asentamientos en Suelo Urbano No Consolidado (SUNC). Por lo que la vía más rápida, «de ocho a diez meses, siendo optimistas», dijo José Alcalá, es la modificación puntual del anterior PGOU, el de 1996, que estará de nuevo en vigor cuando la sentencia del TSJA sea firme, habiendo mientras un 'impasse'.

Pero los propietarios quieren confirmar con la Junta de Andalucía si este es el camino bueno, pues si bien el Ayuntamiento es el promotor del urbanismo en la ciudad, compete a la Junta su aprobación final. De ahí que quieran reunirse ahora en Sevilla con responsables de los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La alternativa de elaborar un nuevo PGOU, incorporando la normativa europea, llevaría al menos cuatro años más, según indicó el alcalde. «La situación es complicada y bastante difícil», añadió el portavoz vecinal, una vez confirmada la imposibilidad de acogerse al último PGOU.

El alcalde

Por su parte, el alcalde indicó en un comunicado que había estudiado con los vecinos «posibles soluciones jurídicas» y que «en su momento se adoptarán las medidas que se consideren oportunas para legalizar las urbanizaciones y cada una de las viviendas». Márquez puso como ejemplo el proceso de regularización de las viviendas de la urbanización Valdeastillas, años atrás.

«Hemos estudiado cómo se quedan estos suelos, que habían pasado a ser 'urbanos no consolidados' - en el PGOU sentenciado por el TSJA - , un proceso que requería la constitución de una junta de compensación (de los propietarios) y los propios vecinos tienen que hacer sus reparcelaciones y regularizar las viviendas», dijo.

El portavoz vecinal aludió a la difícil situación. «No podemos continuar con la legalización de nuestras urbanizaciones», apostilló. Al menos a corto plazo y con el nuevo PGOU.