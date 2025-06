La mejor nota de selectividad en Jaén: «En esta nueva PAU querían bajar las notas y lo han conseguido»

Paloma Ruiz Pym ha obtenido la mejor nota de la Fase de Acceso a la Universidad de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ... en Jaén tras obtener un 13,898. Después de esa alegría afronta un verano muy agitando antes del próximo reto: comenzar a cursar Filología Clásica en Granada.

—Lo primero felicidades por su espectacular nota. ¿Cómo se siente?

—Pues muy feliz. Han sido muchísimos días de trabajo, todas las tardes estudiando y por la mañana en el fin de semana. Es cierto que yo iba tranquila porque quiero estudiar Filología Clásica y para esto la nota de corte es un cinco porque sobran plazas, pero también es un reconocimiento a mi esfuerzo.

—Necesitando una nota de corte tan baja, ¿no le aconsejaban que se relajara?

—Un poco sí, de hecho mi padre me decía que no pasaba nada si en un examen sacaba un siete en vez de un diez, pero a mi es que me gusta mucho estudiar. Luego ha sido importante mantener mis aficiones, seguir con el deporte y salir.

—Supongo que lo más importantes es la organización entonces.

—Sin duda, pasa lo mismo con la selectividad. En las dos semanas que nos dejan para estudiar hice una tabla de contenidos con lo que tenía que repasar y el tiempo que me llevaría. Es verdad que es importante no saltarse contenido durante el año, porque luego sino tienes que estudiarlo en esos días y el agobio es mayor.

—¿Nervios en el primer día de exámenes?

—Más que nervios diría emoción. Yo la hice en Úbeda y al final te juntas con muchos amigos, algunos desde los tres años, conoces gente y hablas con los profesores. Entre examen y examen aprovechas para hablar e intercambiar opiniones, nosotros incluso llegamos a hacer apuestas.

—¿Ganó alguna?

—No, pero mi amiga acertó en el examen de Historia, pero no le hemos pagado (risas).

—¿Cómo se afronta la incertidumbre de no saber si la nota te dará para la carrera durante toda una semana?

—Los primeros días son peores, piensas en que te has podido equivocar. Después te vas sumergiendo en tu rutina y se va pasando esa sensación, hasta que llega la noche de antes. Hablábamos por los grupos, había nervioso y nos ha costado dormir. De hecho hemos recibido el correo cuando preparábamos la graduación.

—¿Y cómo ha sido ese momento tan esperado?

—Bueno por un error he abierto las notas delante de todo el mundo y la gente ha empezado a gritarlas. Yo no quería, más que nada porque era un momento duro para algunos que no habían obtenido la nota que necesitaban y estaban llorando. Otros era de alegría porque sí lo habían conseguido.

—¿Cómo se consuela a alguien en esos momentos?

—Pues intentas animarlo como puedas. La esperanza de este año es que bajen las notas de corte y entren los que se han quedado al borde. Es verdad que este parece que han intentado bajar las notas y lo han conseguido.

—¿Planes para el verano?

—Pues ya tengo claro que me gustaría estudiar en Granada y entro, así que por ahí estoy tranquila. Ahora toca estudiar para el teórico del permiso de conducir y después hacer un voluntariado en Galicia con jóvenes de muchos sitios para ayudar con el Camino de Santiago. Luego aprovechar para ver a parte de mi familia, que es escocesa, y estar con amigos.