Opinión | Los olivos suicidas
ERNESTO MEDINA RINCÓN
JAÉN
Jueves, 13 septiembre 2018, 12:43

Aunque este año un temporal de invierno se llevó parte de la playa, Torre del Mar se presenta cada verano con nuevas galas: duchas de diseño, acceso para minusválidos, servicios de limpieza diarios que dejan la orilla como una patena, socorristas durante todo el día,... Lo que sin embargo escapa al control del Ayuntamiento es de dónde sopla el viento o si las corrientes marinas procuran aguas frías o templadas. Cuestión que no es baladí más allá de los gustos termales de cada cual porque según y cómo pueden aparecer las medusas. Antaño había unas negras y grandes, llamadas toritos por los bañistas, que no recuerdo que supusiesen peligro para la salud. Este estío ha habido una plaga bíblica que obligaba a izar bandera amarilla de advertencia en los puestos de vigilancia, complementada por otra insignia blanca, simpática en su diseño con el dibujo de una medusa de estilo naif, que precisaba que el riesgo se debía a la presencia de estos seres incómodos. Creo que la especie que ha asolado las vacaciones de las familias era la 'pelagia noctiluca', que describen los zoólogos de color rosado con verrugas marrones rojizas en la parte superior de la umbrela, el cuerpo de la medusa, y que recibe el nombre de su forma de sombrilla.

Ante la venida de los cnidarios, denominación científica de las medusas, lo más prudente es prescindir del baño. Su presencia en los mares durante quinientos millones de años hace que se consideren a sí mismas poco menos que las reinas de los océanos. Por sus tentáculos eyectan veneno tanto para capturar a sus presas como para defenderse.

«Hay medusas» significa niños malhumorados sin poder jugar en las olas, padres que recogen los bártulos para aposentarse en la piscina de la urbanización y en algunos casos el aumento de la clientela de los chiringuitos donde se refugian los desprovistos del baño, sea de sol o de mar, que ambos suelen ir aparejados. Esas mañanas de medusas los socorristas trabajan horas extras para auxiliar a algún osado o bien a un desafortunado que se entera del aviso de la llegada de los celentéreos cuando ya es víctima. «Nada de vinagre, ni amoniaco, ni remedios tradicionales; póngase esta pomada; que no le dé el sol y no se duche hasta esta tarde». Cerca de mí una señora comentaba «a mi hijo le dio un reacción alérgica y nos tuvimos que ir a urgencias. Estuvo veinticuatro horas en observación y le pusieron Urbasón varias veces». Yo también sufrí sus picaduras, pero sin tanta virulencia. En el agua, mientras nadaba, sentía un pequeño calambre, ni siquiera desagradable. Al principio incluso dudaba de si había sido asaltado por las medusas. Un levísimo escozor. No obstante al día siguiente aparecía una roncha del tamaño de la palma de la mano que picaba con desazón propalando el motivo de que sean llamadas cnidarios ya que en griego clásico la ortiga se denominaba 'knide'. Dos, tres semanas permanecía la señal en la piel a la manera de un aviso sobre qué les pasa a los intrépidos o a los despistados.

Razones por las que cada vez que oía hablar de las medusas venía a mi mente el Gobierno de España. Como aquéllas, llegan sus decisiones, rectificaciones y ocurrencias por oleadas, sin que sepamos a ciencia cierta qué día toca la bandera amarilla o si durará mucho tiempo. Tampoco si serán fuegos de artificio aislados o se trocarán en una barrera, donde rompen las olas, infranqueable.

Cien días transcurridos de la toma de posesión del gobierno de Pedro Sánchez, le cuadra por inane e inconsistente el apelativo de gobierno medusa. Queda por dilucidar si su picadura producirá en la Nación una urticaria molesta pero recuperable, o la reacción alérgica conllevará afecciones que requerirán ingreso hospitalario y seguimiento médico hasta la completa recuperación del paciente.