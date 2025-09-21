Medidas para reducir el consumo energético de dos estaciones de tratamiento de agua Las de La Loma y El Condado mejorarán su eficiencia con una inversión de 2,2 millones que se aprobará en el próximo pleno de Diputación

A. C. Jaén Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:18

El próximo pleno de la Diputación, que se celebrará el miércoles 24 de septiembre, incluye la aprobación de numerosas partidas económicas, entre las que destaca la inversión de unos 2,2 millones de euros para que se puedan incorporar instalaciones solares fotovoltaicas en las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Loma y El Condado con el fin de reducir su consumo energético y hacerlas más eficientes.

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, precisa en una nota que «de esa partida, 1,4 millones de euros los aportará la Diputación y el resto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, puesto que se trata de fondos europeos». Con estas actuaciones, que se ejecutarán durante los próximos meses, se pretende mejorar la eficiencia energética de estas ETAP, para que sean prácticamente autosuficientes energéticamente hablando.

Además de esta medida, en esta sesión plenaria se van a plantear una serie de suplementos de crédito para una partida que ya existe y que está destinada a apoyar a asociaciones y entidades provinciales vinculadas con el empleo. Entre otras, como desgrana la vicepresidenta tercera, se encuentra una subvención de 10.000 euros a la Federación Provincial del Metal. También se suplementa la partida dirigida a la Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercio, «porque van a conmemorar el 25º aniversario, y con este motivo la Diputación hace una aportación de 15.000 euros», apostilla Pilar Parra.

Empresarios

Además, se va a colaborar con la Asociación de Empresarios de Alcalá la Real de cara a abordar nuevas actividades navideñas, para lo que la Diputación sumará 12.000 euros. «Y también volvemos a dar una subvención a Cruz Roja Española para llevar a cabo el proyecto Activando Empleo Habilidad, por un importe de 45.000 euros», añade la responsable económica de la Administración provincial.

En el apartado económico se enmarca igualmente el préstamo que la Diputación ha concedido de su Fondo de Cooperación al municipio de Génave y a la población de la Estación Linares-Baeza. «Se trata de una partida que permite a los consistorios llevar a cabo inversiones a través de préstamos a interés cero, y que se devuelven en un número de años que depende del tamaño de los municipios», explica la diputada, y aclara: «Concederemos a ambos 200.000 euros que permitirán a esta entidad local autónoma linarense la construcción de un auditorio municipal y hacer una inversión en su tanatorio al Consistorio genavense».

Por último, en este pleno también se va a producir «un número importante de delegaciones de desinsectación, en concreto de ocho ayuntamientos, para llevar a cabo la vigilancia y control del Virus del Nilo», y de igual forma se llevará a esta sesión plenaria una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

El PP reclamará más presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales El PP en la Diputación de Jaén defenderá en el pleno una moción en la que reclama al Gobierno de España el «refuerzo urgente» de efectivos y medios de la Guardia Civil en la provincia, «especialmente en las zonas rurales», donde «la falta de agentes y recursos es patente, complicando incluso las labores diarias de seguridad y vigilancia, no digamos ya ante emergencias o situaciones de riesgo». El portavoz 'popular', Luis Mariano Camacho, subraya en una nota que «se necesitan más guardias civiles, mejores medios y el compromiso firme de no cerrar ni un solo cuartel», a la vez que tilda de «esencial» contar con un número de efectivos «adecuado» para «prevenir el delito, proteger a la población y asegurar el cumplimiento de la ley». «Son pilares fundamentales para la convivencia y la calidad de vida en cualquier municipio y en el caso del ámbito rural, la labor de la Guardia Civil es determinante, de ahí que Jaén sea un territorio clave donde urge incrementar el número de agentes», manifiesta.