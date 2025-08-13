Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Catedral de Jaén, en la plaza de Santa María, en una imagen de archivo. IDEAL
Historia

Medidas para luchar contra las llamas en la Catedral: anti-fuegos, extintores y cubiertas de piedra

La joya de la capital tiene, además de distintos sistemas de seguridad, algunas peculiaridades que la protegen frente a otros monumentos como la mezquita

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:58

Y si mañana arde la Catedral ¿qué pasaría? La amenaza del fuego no es solo para el campo, el incendio de la mezquita de Córdoba ... y los daños que ha sufrido uno de los referentes históricos más importantes de Andalucía, unido a los distintos fuegos que asolan estos días España y que han afectado a las Médulas, un paraje Patrimonio de la Humanidad de la provincia de León, han puesto en el foco del debate la seguridad del resto de joyas arquitectónicas en las distintas ciudades.

