Medidas para luchar contra las llamas en la Catedral: anti-fuegos, extintores y cubiertas de piedra

Y si mañana arde la Catedral ¿qué pasaría? La amenaza del fuego no es solo para el campo, el incendio de la mezquita de Córdoba ... y los daños que ha sufrido uno de los referentes históricos más importantes de Andalucía, unido a los distintos fuegos que asolan estos días España y que han afectado a las Médulas, un paraje Patrimonio de la Humanidad de la provincia de León, han puesto en el foco del debate la seguridad del resto de joyas arquitectónicas en las distintas ciudades.

En el caso de la capital, la joya más relevante es su Catedral, a la espera desde hace años de poder ser reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial. Al no ser un bien protegido, tiene menos exigencias que otros espacios arquitectónicos, además de una serie de peculiaridades que la protegen frente a la situación de otros monumentos.

Así lo relata el deán de la Catedral, Francisco Juan Martínez, que apunta, entre las medidas de protección, las establecidas por la ley. «Las cubiertas tienen un sistema de prevención anti incendio para que, en caso de fuego, salten. Además, en la zona superior del museo y en las capillas hay un extintor cada determinados metros», resume.

Además, se hace una revisión periódica de la electricidad para que «siempre esté actualizada y en buen estado». Por otro lado, en la parte del archivo, que se puede visitar en las galerías altas, cuando acaba la jornada se desconecta la luz para evitar riesgos. «Además, la instalación está en tubos metálicos para que tengan una doble protección», añade.

A todo ello hay que añadir una serie de singularidades que la diferencian, y la «protegen», frente a monumentos como la mezquita cordobesa. La principal es que «no hay cubiertas de madera, sino que son de piedra y eso lo hace menos peligroso». «Los retablos sí que son de madera, pero tienen una iluminación muy concreta también para evitar riesgos», señala Martínez. De esta forma, la madera estaría centralizada en el caso de la Catedral de Jaén en los muebles decorativos, los retablos y la zona del coro. «También tenemos techos mucho más altos, de unos 35 metros de altura, lo que también nos ayuda a evitar peligros», insiste. Así, aclara que «el fuego no siempre es evitable, pero la Catedral está preparada».

Para ello, se impulsaron mejoras que, además, pedía Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) como una de las exigencias para la candidatura de la Seo a la Unesco. Una de las cuatro objeciones que se hicieron en su momento era el sistema de detección de incendios que «se incorporaron a todas las cubiertas», en palabras del dean, que añade que «al expediente solo le quedaría por corregir la zona del entorno a la Catedral».

Plan de Seguridad

Aunque el es Cabildo Catedralicio quien se encarga de la gestión de la Catedral de Jaén, en el año 2019, se propuso la creación de un plan de seguridad impulsado por los funcionarios del Parque de Bomberos, de forma voluntaria y desinteresada, en coordinación con el Ayuntamiento de Jaén, aunque finalmente no se llegó a materializar.

El proyecto inicial no proponía medidas concretas, aunque el deán de la Catedral explica que se ofrecieron una serie de indicaciones en las que «se priorizan las obras más importantes a salvar en caso de emergencias».

En concreto, la zona más prioritaria es la capilla, pues es donde se encuentra el Santo Rostro, junto con el museo. «Se ofrecieron todos los detalles, pero no se terminó, por lo que estaría pendiente plasmar las medidas en un protocolo oficial», traslada.