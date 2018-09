La medida del Gobierno contra las casas vacías pondría en 'circulación' hasta siete mil viviendas Salón casi vacío de una vivienda. / IDEAL Casi un 15% del total de los inmuebles tanto de la capital como de la provincia están sin ocupar, lo que condiciona los nuevos planes de vivienda MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Lunes, 24 septiembre 2018, 02:51

El Gobierno de España estudia imponer medidas coercitivas a los propietarios de viviendas vacías, tanto de empresas, como de bancos y promotoras, o de personas físicas. Así lo adelantó esta semana el diario El País, una política enfocada sobre todo «a hacer posible el alquiler», que se ha disparado en las «grandes urbes». De salir adelante influiría de forma notable en el mercado inmobiliario jienense, donde la cifra de casas vacías supera las siete mil, el 14,5% de las viviendas de la capital, según expuso el Ayuntamiento en la solicitud para acogerse a los fondos del programa europeo DUSI. El nuevo Plan Municipal de Vivienda y Suelo está actualmente en licitación y debe incluir, entre otros puntos, la disponibilidad del suelo necesario para atender la demanda, un análisis de la necesidad de vivienda de la población, VPO, personas y colectivos en riesgo de exclusión social, diagnóstico del parque residencial existente y su grado de obsolescencia, viviendas vacías y en desuso y la infravivienda.

Esta bolsa de inmuebles sin ocupación ha llevado a grupos como Jaén en Común (JeC), que ha pedido que se apueste por la rehabilitación en lugar de por la nueva construcción, cifrando en tres mil las viviendas que necesitan de ella, sobre todo en la zona sur y el casco histórico.

A nivel provincial, la cifra de casas sin ocupante alguno es incluso superior, de un 14,75%, según el último informe de Censos de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Cómo influiría en Jaén la medida? «La influencia de una medida estatal de penalización no diferiría del resto del país, salvo obviamente por el volumen de parque residencial de Jaén», explica el presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi), Diego Galiano, que es también presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. En la capital más del 20% de las viviendas están ocupadas en régimen de alquiler, una de cada cinco, una cifra que ha ido aumentando en los últimos años, prácticamente el doble que hace una década.

De confirmarse la medida del Gobierno central no todas las casas que hogaño se encuentran sin ocupar estarían en la calle para venta o alquiler. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya ha señalado ya que su departamento quiere «acotar» el concepto de vivienda vacía antes de plantear «cualquier penalización». Muchas además no están en condiciones de habitabilidad. Desde el sector inmobiliario ya se han quejado de que no es la solución. «La penalización no es una medida idónea. Puede provocar el efecto contrario. A lo mejor el afectado lo vende y se pierde otra vivienda para el mercado del alquiler», considera Galiano.

Bajada de precios y un tope

«También es injusta porque algunas casas puedan estar sin ocupar por motivos diversos, todos legítimos. Por ejemplo es una herencia y no tienen dinero para poner el inmueble en condiciones de habitabilidad. O a lo mejor es de varios herederos y uno no quiere se alquile, u otros muchos».

«La penalización es una coerción, no para que bajen las rentas, sino para que las viviendas salgan al mercado del alquiler. Aunque puede ocurrir que las vendan y pierdes más oferta de alquiler. Un efecto contrario al buscado. Lo que sí influiría en la bajada de precios sería una limitación o techo de renta, según cada zona de la ciudad», señala Galiano.

«Si es a modo de techo obligatorio y sancionable está servida la aparición de la economía sumergida. Oficialmente se fijaría la renta 'obligatoria', pero existe riesgo de que el resto de renta se pagara de modo 'no oficial'. Si la limitación o techo de renta es a modo de incentivo (no sanción) al propietario, el cual conseguiría alguna venta fiscal si no supera ese límite, vuelve a existir el riesgo de dinero negro, pero podría tener más éxito por concienciación», ahonda el presidente de Coapi en Jaén.