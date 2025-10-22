Los médicos de Jaén reclaman la Ciudad Sanitaria tras 25 años de espera «Exigimos la ejecución inmediata de este proyecto, sin excusas ni dilaciones», manifiestan

25 años en lista de espera. Es el lema utilizado por el Colegio Oficial de Médicos de Jaén con el que ha hecho público un manifiesto que expresa su preocupación ante el «reiterado incumplimiento» de la promesa de construcción de del nuevo complejo hospitalario, un proyecto que nació en el año 2000 impulsado por esta institución bajo la presidencia de Antonio Luna Fantony, han recordado.

Pese a los compromisos adquiridos por distintos responsables políticos —en sede parlamentaria, en declaraciones públicas y en propuestas programáticas— «la realidad es que Jaén sigue sin una Ciudad Sanitaria moderna, integrada y adecuada a las necesidades presentes y futuras de su población», subrayan.

En este sentido, el actual presidente de la entidad colegial jienense, Gerardo Pérez Chica, ha recordado que «la Ciudad Sanitaria fue una iniciativa del propio Colegio, surgida del convencimiento de que era la única vía posible para dotar a la provincia de una atención sanitaria moderna, eficiente y de calidad».

Desde su origen, distintos gobiernos andaluces han anunciado el proyecto sin llegar a materializarlo. En 2006, el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, prometió públicamente colocar la primera piedra. En 2007, la consejera de Salud, María Jesús Montero, «informó en el Parlamento andaluz sobre la puesta en marcha del proyecto», y en 2008 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento de Jaén «lo incluyó como prioritario», tal como han hecho hincapié desde el colegio de Médicos.

Igualmente, durante la presidencia de Susana Díaz (2013–2019) «no se formalizó compromiso alguno, y aunque el actual presidente, Juanma Moreno, ha reiterado su intención de construirla e impulsado actuaciones menores —como la lavandería del complejo hospitalario—», la Junta de Andalucía «sigue sin ofrecer un calendario ni asignación presupuestaria concreta» para su ejecución.

Sin dilación

Así, el Colegio Oficial de Médicos de Jaén exige al Gobierno andaluz la «inmediata ejecución de las obras, la presentación de un cronograma detallado y la asignación de los recursos necesarios para convertir este compromiso histórico en una realidad tangible».

Pérez Chica ha subrayado que «el tiempo de las palabras ya ha pasado. Los jienenses no pueden seguir esperando. La Ciudad Sanitaria no es un lujo, es una necesidad urgente para garantizar la equidad, la calidad asistencial y el futuro sanitario de la provincia». «Exigimos la ejecución inmediata de este proyecto, sin excusas ni dilaciones. Jaén necesita obras finalizadas, no más anuncios», ha concluido.