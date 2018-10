El martes de Feria sorprende para bien

No estaba muy claro cómo se presentaría el martes de Feria. Hay días que hablan por sí solos. Es decir viernes y sábado -cualquiera de los dos fines de semana- y se sabe que el ferial estará a reventar. Mañana jueves es San Lucas, lo que quiere decir dos cosas: por ser San Lucas, el día grande, festivo, La Vestida estará basntante ambientada. Y el día de antes, es decir, esta noche, a la gente le gusta calentar motores, sobre todo si al día siguiente no tiene que trabajar. Benditos festivos, dirían algunos.

Pero ayer... Ayer no estaba claro. Martes, 16 de octubre, en mitad de la semana. A algunos les duraba aún la resaca del fin de semana. A otros lo que les duraba era el enfado por haberse mojado el día anterior. Otros, los más prudentes, simplemente prefirieron guardar fuerzas para las cinco jornadas restantes. Y en el último grupo, el de los feriantes de pura cepa, los que se recuerdan al despertar que San Lucas es solo una vez al año. Este fue el grupo que ayer levantó la Feria. Y aunque no estaba claro cuántos serían, ni como Jaén respondería, lo cierto es que la valoración fue de lo más positiva.

En primer lugar, por el tiempo. Por la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalaba que algunas gotas caerían en la capital jienense, pero cambió su previsión más tarde, para anunciar un día despejado que durará, en teoría, hoy también. Mañana vuelven las nubes, según la previsión.

Por ello, desde la hora de comer La Vestida se ambientó de lo lindo. Bastante culpa tuvieron las decenas de comidas de empresa, asociaciones, familiares y amigos que se llevaron a cabo en las casetas. Los caseteros admitían que les costó encontrar hueco para los rezagados que buscaban mesa a última hora, y en bastantes ocasiones tuvieron que darles largas. Las reservas estaban completas desde hace semanas.

Y después de comer... A beber. La hora de la merienda no existe, no hay sitio para gofres y crepes en las casetas. La merienda se tradujo en copas de vino, cervezas, y conforme avanzaba la tarde, algunas copas de más. Y, por supuesto, baile, mucho baile. La tarde iba avanzando, y al contrario que otros días, cuando el público solo se concentra en la caseta de los Bomberos o en la del Quinto Pino, algunas otras acogieron a bastantes fiesteros. Y bailaron como si no hubiera un mañana. 'Despacito', 'Sin pijama' o 'Mayores' fueron algunas de las que más sonaron y, todo sea dicho, de las que mejor se saben los feriantes.

Y mientras muchos movían el cuerpo sin parar, al otro lado del ferial las familias aprovechaban el Día del niño, con atracciones a dos euros, para subirlos en los 'cacharritos' de forma más económica. El próximo domingo, 21 de octubre, también habrá precios populares. Decenas de niños abarrotaron las atracciones. Los más pequeños, de la mano del padre o la madre, embistiendo a los contrincantes en los coches de choque, disfrutando de las vistas desde las alturas en la noria o dando vueltas en el tiovivo. Los adolescentes, en grupo -ya sin padres, por supuesto-, a la olla, el sapito loco o el 'pollo asado', solo aptas para valientes.

De Taiwán a Jaén

Y entre tanto jienense, algún feriante primerizo, como Ana, Hank y sus amigos, de Taiwán, que este año se encuentran de interambio en la Universidad de Jaén (UJA). «Es maravillosa y muy interesante, es la primera vez que vemos algo así», señalaban mientras miraban a los jóvenes 'perrear' en la discoteca. Ojala todos nos asombrásemos tanto con la Feria como un niño cuando ve llover por primera vez, o como estos taiwaneses cuando la pisan de nuevas. Siempre hay una primera vez para todo, y a veces es increíble.