Martes con almuerzos de profesionales y 'encuentros' de PP y PSOE para hacer equipo

Manuela Millán Martes, 14 de octubre 2025, 20:39

Martes de San Lucas marcado por el calor, las comidas de los colegios profesionales y los encuentros de PP y PSOE. La feria va llegando a su ecuador y, tras un puente de tres días, el martes es jornada para las tradicionales comidas de los colegios profesionales como Economistas, Abogados, Bidafarma o Constructores. También el recinto ferial acogió la comida de afiliados del PSOE local y la invitación del PP provincial, con su presidente, Erik Domínguez, a la cabeza.

En el otro quipo, estuvieron el líder de los socialistas, Juan Latorre, y el presidente de la Diputación, Paco Reyes, que como tándem coincidieron a escasos metros de los líderes 'populares', entre los que se encontraba la propia consejera jienense de Medio Ambiente, Catalina García, y el equipo del PP de la capital, aunque no hubo mucha conversación entre los líderes de los principales partidos. La feria crea puentes festivos, pero no milagros.

De hecho, Domínguez tuvo unas palabras para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien «alabó su contundente actuación», en referencia clara a lo ocurrido con los fallos del cribado del cáncer de mama, aunque sin referencia directa al asunto, en contra posición de «la actitud de Pedro Sánchez». El jueves toca respuesta de los socialistas, que celebrarán la comida de partido. Este martes también tocó almuerzo con afiliados, por lo que estuvo presente también la incansable Ángeles Férriz, una de las caras más visibles del partido a nivel andaluz, más estos días en materia de sanidad. Asimismo, se vio al alcalde, Julio Millán, ya casi con la maleta preparada para su viaje comercial a China que comenzará hoy, por lo que se perderá el resto de San Lucas. También estaba el presidente JM+, Juanma Camacho.

Entre todos ellos hay una calma tensa antes de comenzar a engrasar la temporada que llega, con campanas de elecciones andaluzas cada vez más cerca.

Equipos

San Lucas tiene otra tradición los días entre semana, la de las reuniones de los colegios profesionales que, el resto del año, forman parte del tejido esencial para que avance la capital. Este martes fue el turno de los Economistas, que reciben cada feria al resto de compañeros y representantes de las distintas formaciones políticas.

También se reunieron el Colegio de Constructores con su presidenta, Cristina Delgado, la primera mujer del colectivo que ostenta este cargo, a la cabeza y que, además, fueron de los más puntuales. Por otro lado, el ferial también estuvo ambientado por la comida de Bidafarma y del Colegio de Abogados, que además tuvo la visita del consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto. Unos profesionales que se repartían de unas casetas a otras para compartir unas horas amenas alejados de la rutina que marcan sus profesiones.

Junto a ellos participaron representantes sindicales, periodistas y otros profesionales que aprovechan la feria para hacer equipo, sin importar el intenso calor que acompaña en los últimos años a San Lucas.

Ambiente

Por lo demás, el mediodía en el recinto ferial fue tranquilo, como suele ocurrir tras el primer fin de semana, de los más demandados. Aún así, muchas de las casetas tuvieron sus mesas ocupadas por grupos de familias y amigos que aprovecharon la tranquilidad del martes para disfrutar de un San Lucas en el que cada vez son más las jienenses que se animan a vestirse flamencas, que la feria es solo una vez al año. Ya habrá tiempo para la rutina.

Primeros días de feria «sin incidencias» Una feria tranquila por el momento. Primera parte de la feria superada con éxito, tal y como confirma el alcalde de Jaén, Julio Millán, que señala que, por el momento, «la feria está siendo un éxito en general». Así, señala que, cuando San Lucas llega a su ecuador, «no se han registrado incidencias destacadas». «El tiempo ha acompañado durante los primeros días de San Lucas, por lo que el deseo de la gente de participar en una feria como la de Jaén que es una feria abierta al resto de municipios de la provincia y fuera de ella, ha ido en aumento», resume el alcalde. De esta forma, confirma que durante el fin de semana se ha registrado «una importante afluencia» que se repetirá el fin de semana según las previsiones de los caseteros.