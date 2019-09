Márquez ve una cuestión «técnica» la forma de adjudicar las obras del sistema viario del Jaén Plaza ha apuntado que desconoce «si van a recurrir o no» la sentencia ni si puede afectar al desarrollo del centro comercial LAURA VELASCO Lunes, 9 septiembre 2019, 17:16

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Javier Márquez, ha considerado «una cuestión puramente técnica» la decisión sobre la adjudicación de las obras del sistema viario de conexión y urbanización del centro comercial Jaén Plaza, cuestionada por una sentencia judicial. Así lo ha afirmado este lunes a preguntas de los periodistas tras el dictamen del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Jaén tras la demanda interpuesta por Hacienda las Cuevas contra el Ayuntamiento y Alvores, promotor del Jaén Plaza, por adjudicarlas a este directamente. La sentencia señala que no se respetaron los principios generales de la contratación como concurrencia competitiva y publicidad.

«Eso no es un convenio que firma un político. Es un convenio que viene con los informes técnicos municipales y diciendo por qué se tiene que hacer de una manera o de otra», ha dicho el también exalcalde, quien ha matizado que no ha tenido acceso a la citada resolución. Cuestionado por la gravedad de que no se respetaran principios como publicidad y concurrencia, ha dicho no saber «si es bastante grave» o «nada» y ha hecho hincapié en que «es una cuestión puramente técnica» y no en la que «los políticos se metan o se dejen de meter».

En este sentido, ha aludido a «los informes jurídicos de la Gerencia de Urbanismo». «Si el técnico dice que eso jurídicamente es de una manera, pues será de una manera y si es de otra, será de otra manera. No tiene más historia. Ya puede estar José Enrique de alcalde, que Carmen Peñalver, que el difunto Alfonso Sánchez Herrera, Miguel Sánchez de Alcázar, que el 'sursum corda' o Julio Millán», ha afirmado.

Al hilo, el concejal 'popular' ha defendido que los políticos lo que resuelven «es sobre la idoneidad o no de construir o no construir o la idoneidad o no de que haya un centro comercial en Jaén; ese tipo de cuestiones». Junto a ello, ha apuntado que desconoce «si van a recurrir o no» la sentencia ni si puede afectar al desarrollo del Jaén Plaza, algo que debe «resolver el equipo de gobierno (PSOE-Cs), que es el que tiene que tomar decisiones».

Así las cosas, ha rechazado también las críticas de Ciudadanos, cuya portavoz, María Cantos, ha pedido al PP «explicaciones» por este caso y ha agregado que «los que estaban criticando hacer el centro comercial» y que «tanto hablaba del daño que teóricamente podía hacer a la ciudad» parece que «le han dado licencias hasta condicionadas».

«Hemos pedido qué licencias se le han dado porque verbalmente se nos ha dicho que se le han dado licencias condicionadas», ha manifestado para preguntarse «a cuántos comerciantes de Jaén le dan» este tipo de permisos que supone «que no cumplen los requisitos y, sin embargo, parece que se le da a cambio de que en el futuro puedan subsanar las cosas», algo que «tiene que aclarar el equipo de gobierno».