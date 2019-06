Márquez: «Los alcaldes se eligen ahora en Madrid, esto no debe repetirse» El hasta hoy alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP) (i), felicita al socialista Julio Millán Muñoz. / EFE «En Jaén existe pequeña maldición de alcaldes, todos han trabajado honestamente y todos han salido mal» JUAN ESTEBAN POVEDA Sábado, 15 junio 2019, 18:12

El dirigente popular Javier Márquez dio la enhorabuena a Millán y le deseó suerte «en una experiencia que hemos vivido siete personas, tú eres la octava, que somos los sabemos lo que se sufre. Le recomendó que estuviera muy unido con familia y amigos, a tu esposa e hijos, va a haber momentos duros en los que necesitarás estar rodeado de los que te dan la fuerza. Tu suerte será la suerte de Jaén». Dijo incluso estar Ilusionado con esta nueva etapa.

Tuvo palabras muy duras. «Los alcaldes se eligen ahora en Madrid, hay un mercadeo. Con qué autoridad moral vas a reclamar luego a esas mismas personas que te han puesto. Es algo que no debiera repetirse. En Jaén existe pequeña maldición de alcaldes, todos han trabajado honestamente y todos han salido mal. He tenido la desagradable experiencia de hacerme cargo de un ayuntamiento con una situación desastrosa que se ha ido salvando».

Criticó duramente a Cantos «por un discurso de bachiller cuando a este equipo que ha trabajado honestamente se la ha vituperado a nivel nacional diciéndole que eran una puta mierda. A mí me han llegado a decir que me tenía que ir, como si fuera un corrupto o yo fuera un problema. Y el que insulta queda impune. La dignidad no se gana con un cargo, no entramos en un mercadeo. No vendemos la ciudad al mejor postor», insistió. E insistió en este mensaje: «Los concejales, todos, lo que entran y los que se han ido, van a dar lo mejor de sí. La decadencia del político es cuando vende su dignidad al mejor postor. Sin uno se vende no tiene dignidad y no se gana el respeto del ciudadano».

Ofreció lealtad y oposición constructiva, agredeció su trabajo a su equipo y se comprometió a quedarse cuatro años en la oposición trabajando por Jaén.