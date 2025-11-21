Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Margarita Robles, en el cierre de la jonada en Ifeja. Ideal

Margarita Robles sobre Cetedex: «Jaén cuenta con esa palanca para la transformación del país»

Acto de clausura de la I Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar

E. López

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:44

Comenta

Jaén cierra la I Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar que se ha celebrado desde ayer en el Palacio de Ferias y ... Congresos de Jaén y que ha sido clausurada por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Unas jornadas en las que se ha destacado, sobre todo, el ecosistema de innovación y tecnología que está generando el Cetedex en la provincia.

