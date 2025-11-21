Margarita Robles sobre Cetedex: «Jaén cuenta con esa palanca para la transformación del país»

Jaén cierra la I Jornada de Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar que se ha celebrado desde ayer en el Palacio de Ferias y ... Congresos de Jaén y que ha sido clausurada por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Unas jornadas en las que se ha destacado, sobre todo, el ecosistema de innovación y tecnología que está generando el Cetedex en la provincia.

Robles ha insistido en el papel clave que juega Jaén para las Fuerzas Armadas y ha puesto de relieve la necesidad de avanzar desde el punto de vista tecnológico en el ámbito militar. «Nos pareció que esta primera jornada de Inteligencia Artificial en el ámbito de lo militar se tenía que celebrar aquí porque nuestro compromiso con Jaén es total e inequívoco». La ministra ha recordado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, que cuenta con más de 10.000 millones de euros «para invertir en paz, en seguridad, en libertad y en derechos».

Ha destacado cómo con proyectos como Cetedex «hacemos que Andalucía sea mejor, que Jaén sea mejor, que nuestras Fuerzas Armadas sean mejores». «Hemos podido comprobar cómo el proyecto del Cetedex está avanzando y sabemos que Jaén cuenta con esa palanca para la transformación del país, en la que estamos trabajando», señalaba.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, que también se ha referido a la construcción del Cetedex, «que va al ritmo previsto, lo que permitirá que a finales del año que viene el campus principal esté finalizado e iniciadas las obras del campo de pruebas avanzadas». En este sentido, el presidente de la Diputación ha recordado la colaboración e implicación de la Administración provincial y del Ayuntamiento de Jaén para hacer realidad este proyecto estratégico, así como el compromiso del Gobierno de España.

Por último, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha mostrado su satisfacción porque «el Cetedex avanza cumpliendo los plazos previstos, a la espera de que para 2026 pueda ser una realidad, pero en el que la parte de innovación, de tecnología, de investigación, y de desarrollo tecnológico es tan importante, si cabe, como la propia infraestructura».

Primera jornada

Esta primera jornada sobre Inteligencia Artificial Responsable en el Ámbito Militar, organizada por la Secretaría de Estado de Defensa a través del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, ha abordado el uso ético, seguro, transparente y responsable de la inteligencia artificial en aplicaciones militares.

Unas 300 personas han participado en este foro que ha contado con la presencia de expertos de importantes empresas tecnológicas, responsables del ministerio de Defensa e ingenieros de distintas universidades que han analizado los retos y oportunidades que plantea la incorporación de la IA en escenarios militares, los desafíos éticos, legales y operativos del uso de la IA en defensa, la colaboración público-privada como motor de innovación y desarrollo, la formación de profesionales en IA responsable, y aplicaciones reales en ciberseguridad, logística militar, análisis predictivo y operaciones estratégicas.

Esta jornada ha servido como antesala de la III Cumbre Internacional sobre el Uso Responsable de la IA en el Ámbito Militar, que se celebrará próximamente en España.