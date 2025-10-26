Una Marea Rosa recorre Jaén con un grito unido: «No estás sola» Cientos de personas se suman a la manifestación organizada por Ajicam, la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama

Por solidaridad, por empatía, por tener un familiar afectado, una amiga, una compañera de trabajo, una prima o a una misma. El cáncer de mama le puede afectar «a cualquiera», y «por eso estamos aquí». Mercedes y Montse Lara, hermanas, estaban entre las cientos de participantes en la Marea Rosa que ha recorrido esta mañana las calles de la capital, con un grito unido y un mensaje común: «No estáis solas».

Desde la plaza de Santa María hasta el parque de la Concordia y de vuelta arriba hasta el punto de partida, donde se ha leído un manifiesto, los jienenses han salido a la calle para mostrar su apoyo a las mujeres afectadas por cáncer de mama, a las que todavía están en tratamiento, a las que esperan un resultado, las que han salido ya o las que están acompañando en el proceso a otras afectadas.

«Juntas hacemos de este día un momento único, celebrando la vida, por las personas que día tras día trabajan para mantenerse en pie, fuertes y valientes», aseguraba Gema Liébana, presidenta de Ajicam, durante la lectura del manifiesto, que ha rendido homenaje a las personas «que se quedaron en el camino», que hacen de este día «un cielo inmenso rosa». «Siempre van a estar en nuestros corazones, donde sus recuerdos nos hacen sonreír y basta con cerrar los ojos para sentir que ellos y ellas están con nosotros en este momento».

«Hoy salimos para que sepáis que no estáis solas, en Ajicam os esperamos con los brazos abiertos para daros ese abrazo que restará valor al miedo, tendemos nuestras manos para secar las lágrimas de coraje y convertirlas en apoyo», decía, y añadía: «Aquí estamos porque todo llega, pero también todo pasa».

Por ello, ha tenido palabras por la última situación que les ha afectado directamente «tan grave» con los cribados para la detección precoz, pues el cáncer de mama es el tumor diagnosticado con más frecuencia, «por eso necesitamos un cribado a más temprana edad, entre los 35 y 75 años», reclamaba. «Generalmente, un diagnostico precoz puede salvar la vida y por eso estamos trabajando en ello», decía. Para ello, pedía a las instituciones y a la sociedad «un reconocimiento expreso al movimiento asociativo de mujeres pacientes de cáncer de mama en todas sus fases».

Investigación

La primera teniente de alcalde María Espejo, junto al Cuarto Teniente de alcalde Luis, García Millán y las concejalas de Deportes, Beatriz López, Servicios Sociales, Ángeles Díaz De La Torre y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, junto al concejal de Medio Ambiente José María Cano han acompañado a los participantes en la Marcha Rosa.

Su objetivo, reivindicar «una mejor sanidad pública en Andalucía que atienda sus necesidades y un aumento de la investigación y prevención en la atención primaria del cáncer de mama», según ha reflejado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El Ayuntamiento ha mostrado su adhesión a esta marcha y recuerda que «siempre estamos con Ajicam, pero ahora más que nunca del lado de las personas, especialmente las mujeres que sufren cáncer de mama y que atraviesan un momento realmente delicado».