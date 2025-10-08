La marea rosa llegará a 40 municipios de Jaén

Una marea rosa llegará a los rincones de la provincia de Jaén por el Día Contra el Cáncer de Mama. La marcha recorrerá más de ... 40 municipios de la provincia bajo el lema 'Cuarenta marchas, una provincia contra el cáncer de mama', organizado por la AECC en Jaén y con la Diputación de Jaén.

Esta iniciativa no solo busca fomentar la prevención y la concienciación sobre la enfermedad, sino también recaudar fondos para financiar investigación oncológica de calidad y brindar apoyo gratuito a las personas con cáncer y a sus familiares, según explicaba Antonio Ruano, presidente de la asociación en Jaén.

«Llevamos muchos años con este proyecto y este año hemos querido hacerlo de forma conjunta y de manera más global posible para toda la provincia, con 40 marchas por todo Jaén», afirmaba Ruano, y añadía que han sido capaces de aglutinar los días 17, 18 y 19 las marchas en los distintos municipios. «Su objetivo es dar visibilidad a las personas de la asociación y hacer reflexionar a pacientes y a la sociedad en general sobre la importancia de la prevención y llevar hábitos de vida saludable», decía, que subrayaba que «sabemos que uno de cada cuatro casos podrían ser evitados si se lleva un estilo de vida saludable».

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, destacaba que se busca «hacer visible la enfermedad» que «está ahí», con la intención de «hacer un llamamiento a la prevención precoz». Asimismo, ha manifestado que seguirán apoyando estas iniciativas para «seguir apostando por la investigación, donde se han dado pasos importantes, con avances cada pocos meses».

Pueblos

En concreto, las marchas se desarrollarán en Alcaudete y la entidad local autónoma de La Bobadilla, así como en Torredonjimeno, Jódar, Torredelcampo, Santisteban del Puerto, Castellar, Marmolejo, Sorihuela del Guadalimar, Mancha Real, Quesada, Porcuna Martos, Baños de la Encina, Iznatoraf, Arquillos, Valdepeñas de Jaén, Huelma, Torreperogil, Lupión y la población de Guadalimar, Espeluy, Villanueva del Arzobispo, Mengíbar, Úbeda, Guarromán, Sabiote, Begíjar, La Puerta de Segura, Pozo Alcón, Siles, Cazorla, La Guardia de Jaén, Linares, Benatae, Rus, Pegalajar, Orcera, Santo Tomé, Navas de San Juan, Villacarrillo y Bailén.

En total, se espera la participación de entre 6.000 y 8.000 personas en este circuito, para el que se pondrán a la venta 5.500 camisetas solidarias, cuyos fondos irán destinados íntegramente a financiar investigaciones oncológicas y mantener los servicios gratuitos que la AECC ofrece tanto a pacientes como a sus familiares en la provincia.

En la actualidad, la Asociación Española contra el Cáncer cuenta en el territorio jiennense con más de 10.000 socios, 13 profesionales y una red de más de 700 voluntarios. A lo largo del pasado año, se otorgaron desde este colectivo más de 150.000 euros en ayudas económicas directas, de las que se beneficiaron cerca de un centenar de personas y familias. Asimismo, la AECC en Jaén apoyó en el año 2024 investigaciones sobre el cáncer con una partida de 200.000 euros.

Supervivencia

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en todo el mundo. En España, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, 35.875 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama en el año 2024.

En la provincia de Jaén, en el año 2024, se diagnosticaron 457 mujeres con esta enfermedad. El cáncer de mama tiene una supervivencia media a 5 años del 85,5%, Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.