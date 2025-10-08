Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación de la marcha, en la Diputación de Jaén. E. L.

La marea rosa llegará a 40 municipios de Jaén

La AECC organiza el proyecto bajo el lema 'Cuarenta marchas, una provincia contra el cáncer de mama'

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:06

Comenta

Una marea rosa llegará a los rincones de la provincia de Jaén por el Día Contra el Cáncer de Mama. La marcha recorrerá más de ... 40 municipios de la provincia bajo el lema 'Cuarenta marchas, una provincia contra el cáncer de mama', organizado por la AECC en Jaén y con la Diputación de Jaén.

