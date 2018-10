Marcelino y Josefina vuelven a Linares OPINIÓN Quienes vivimos la transición y los primeros años de democracia en España, recordaremos en el título del documental un artículo de opinión que Marcelino Camacho publicó en El País, apenas un mes después de las Elecciones Generales de mil novecientos ochenta y dos ANA MORENO SORIANO JAÉN Domingo, 28 octubre 2018, 10:04

Podían haber sido nuestros vecinos porque dice Marcelino Camacho en Confieso que he luchado que, cuando estaba buscando trabajo en Madrid tras su regreso de Orán, le ofrecieron empleo y vivienda en la factoría de Land Rover en Linares; entró a trabajar en Perckins pero, en Madrid o en cualquier sitio, la cercanía de Marcelino Camacho y Josefina Samper solo podía tener un nombre, solidaridad, la que expresaban con los presos políticos que vivían cerca de su casa, con los vecinos y vecinas de su barrio, con los trabajadores de la fábrica, con todas las personas que luchaban contra la dictadura franquista y después, en la transición y en la democracia, siempre en las Comisiones Obreras que daban perspectiva política a las reivindicaciones laborales, ya con estructura de sindicato, y en el Partido Comunista de España, al que se afiliaron siendo muy jóvenes.

Hace unos meses, hablaba en esta misma página de la presentación de los actos con los que estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho, que tuvo lugar en Madrid el veintiuno de enero; vimos entonces algunas escenas de la película Lo posible y lo necesario, un documental que está convocando, en los cines de todo el país, al sindicalismo de clase y a la izquierda política, social y cultural. La película está dirigida por Adolfo Dufour, producida por Joaquín Recio y financiada de forma colectiva y solidaria por trescientas personas y entidades; la música es obra de Pablo Miyar, interpretada por la Orquesta de Córdoba y en los papeles protagonistas están el actor Carlos Olalla que se mete como nadie en la piel y en los jerséis de Marcelino y Gloria Vega, una maravillosa Josefina que me sugirió el poema 'Dos en la pista', incluido en mi reciente libro de versos. En Jaén, Comisiones Obreras, el Partido Comunista e Izquierda Unida también se han sumado a la conmemoración del centenario y han organizado la presentación y proyección de la película que tendrá lugar en los cines Bowling de Linares el próximo lunes, a las siete y media de la tarde.

Quienes vivimos la transición y los primeros años de democracia en España, recordaremos en el título del documental un artículo de opinión que Marcelino Camacho publicó en El País, apenas un mes después de las Elecciones Generales de mil novecientos ochenta y dos, que el PSOE ganó por mayoría absoluta con el lema electoral 'Por el cambio'; Marcelino Camacho ya advertía entonces del peligro de un desencanto político si ese cambio no era el que necesitaba la mayoría social -derechos de los trabajadores, empezando por el empleo y consolidación y desarrollo de la democracia- y se quedaba en el cambio posible. Ya sabemos lo que pasó y sigue pasando en España, cómo el capitalismo ha cargado todas sus crisis y reajustes sobre las espaldas de la clase trabajadora y cómo el neoliberalismo ha tratado de meter en la conciencia de la gente que no hay alternativa, cómo ha precarizado la vida al precarizar las condiciones de trabajo y cómo ha conseguido que muchas personas dejen de considerar lo que es necesario porque están ocupadas simplemente en sobrevivir. Aún así, la ideología dominante no puede dominar a quienes están convencidos de que hay que combatir por un mundo mejor, una tarea en la que están hermanados los viejos y los jóvenes luchadores cuando se trata, sencillamente, de hacer que lo necesario sea posible... Marcelino y Josefina son un referente claro en esa estrategia, en unir a los trabajadores y en convertir la fuerza sindical y la fuerza de las mujeres en fuerza política para seguir luchando, con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte.

Por eso es importante conocer su vida y transmitir su legado, y por eso hemos querido que vuelvan el lunes, desde la pantalla del cine, a esta ciudad que siempre contó con su abrazo solidario, sus palabras y su apoyo en momentos difíciles: los recuerdo en las movilizaciones en defensa de Santana, en un homenaje que organizamos militantes del PCE y de CCOO en el año mil novecientos noventa y seis, siempre sencillos y atentos, entusiastas y cariñosos... Bienvenidos de nuevo a Linares; seguimos contando con vosotros y aprendiendo con vosotros, porque no queremos caer en el posibilismo rampante. Porque queremos el cambio necesario.