Manualidades, baile y diversión en el Día de las Personas Mayores Bailaoras del centro de participación activa de Linares. / L. V. La III Feria del Mayor se celebra hoy en la Institución Ferial (Ifeja) LAURA VELASCO Martes, 1 octubre 2019, 13:05

María Manuela Ramírez tiene «las manos mal», por lo que no puede hacer las manualidades que tanto le gustan. Lejos de tirar la toalla, ahora es monitora en el centro de mayores de Villacarrillo, donde guía a los demás. «Los dirijo y acabo los trabajos», recalca. Entre los alumnos se encuentra Diego Pulido, su marido, que esta mañana hacía gala de sus conocimientos mientras realizaba una peineta. Son dos de las decenas de visitantes que hoy se han pasado por la III Feria del Mayor, que se celebra en la Institución Ferial (Ifeja) con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

Carmen Pulido, de Martos, demostraba hoy en la feria que nunca es tarde para llevar a cabo lo que realmente nos gusta. Tras toda una vida fascinada por la pintura, pero sin nunca llegar a ejercerlo, decidió tras su jubilación que ya era hora de adentrarse en ese mundo. «Lleva unos cinco o seis años pintando. De joven me encantaba visitar museos, veía un cuadro y me emocionaba. Ahora al jubilarme me ha dado el gusanillo, me relaja, me recreo, me da la vida. Tengo ya muchos cuadros muy bonitos», ha explicado mientras recreaba 'El beso de Klimt'.

Paqui Torralbo es otra de las personas que ha disfrutado hoy de la feria. En su caso, para mostrar su arte junto a sus compañeras bailando sevillanas en el escenario. Pertenecientes al centro de participación activa de Linares, llevan ya tres años aprendiendo a bailar, y ensayan «prácticamente todos los días». «Está muy animada la feria, ves gente nueva y sales del sitio en el que estás, que es lo que buscamos. Una vez que estamos jubilados tenemos que rellenar el tiempo que antes estaba colmado de hijos, trabajo, casa… Cuando se independizan te ves sin nada que hacer y te mueres si no buscas entretenimiento. Aún tenemos muchas ganas de movernos y participar en lo que podamos», ha recalcado la linarense.