USO mantiene la huelga de limpieza y basura en Jaén para el día 21 Recogida de la basura automática en la calle Arquitecto Berges de Jaén. / LIÉBANA El intento de mediación en el Sercla será el viernes de la semana que viene y, por la tarde, la plantilla decidirá JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 10 mayo 2019, 20:49

El comité de empresa de FCC Medio Ambiente, empresa concesionaria de los servicios de limpieza viaria y recogida de la basura en la capital jienense, mantiene el comienzo de la huelga indefinida para el día 21 de este mes. Así lo ha indicado a IDEAL su presidente, Juan del Carmen Viedma, quien señala que desde la ruptura de la negociación del convenio colectivo no hay contactos con la dirección de la empresa. El lunes será cuando la autoridad laboral establezca los servicios mínimos y el viernes tendrá lugar la reunión en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA). Será ese día por la tarde cuando la plantilla decida en asamblea si sigue adelante o no con el paro. «Que lo decidan los trabajadores», indicó Viedma.

De otra parte, el sindicato USO Andalucía, al que pertenece la mayoría del comité de empresa, ha denunciado en un comunicado los «múltiples incumplimientos» del pliego de condiciones del servicio de limpieza por parte de la empresa, «que han motivado la convocatoria de huelga indefinida».

«A los incumplimientos en materia de horarios y vacaciones se suman la falta de personal y la alta temporalidad de la plantilla, hechos que provocan que la calidad del servicio se esté viendo afectada porque aumenta la carga de trabajo pero no se realizan nuevas contrataciones», explica el presidente del comité de empresa.

Viedma añade que el comité de FCC lleva desde el mes de febrero intentando negociar con la dirección de la empresa un nuevo convenio, en el que se ponga solución a esta problemática, sin ningún resultado. «Estamos luchando por nuestros derechos laborales, por una subida salarial que lleva años congelada y con la que hemos perdido poder adquisitivo, por nuevas contrataciones que respondan a la elevada carga de trabajo que soportamos cada día. Estamos cansados de recibir amenazas de reducción de plantilla si no se aceptan los recortes que impone unilateralmente la empresa», concreta Viedma, quien recuerda que tampoco se olvidan de los dos compañeros «injustamente despedidos en febrero y que siguen sin ser readmitidos en sus puestos de trabajo».

Respuesta al alcalde

Tras las declaraciones efectuadas por el alcalde de Jaén, Javier Márquez, USO sostiene que esta huelga no tiene motivos electoralistas. «Los trabajadores no entendemos de siglas políticas, tan solo queremos que Ayuntamiento, empresa y sindicatos nos sentemos y encontremos una solución que sea favorable para todos», reivindica Viedma.

USO pide al partido en el gobierno municipal y al resto de formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones «que no politicen la huelga de limpieza y que le tiendan la mano a los trabajadores, con soluciones verdaderas y no para conseguir un puñado de votos«. »Que conozcan la situación de nuestros compañeros que solo trabajan fines de semana y festivos, y algunos solo un sábado, que no tienen vacaciones, ni bajas, porque esta es la realidad de los trabajadores de este servicio público», concluye el presidente del comité de empresa.