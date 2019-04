«Tenemos una mano de obra artesanal buenísima en Jaén»

La diseñadora jienense Isabel Hervás participó ayer en uno de los diálogos de ModADN Jaén, donde contó su experiencia y abogó por producir productos con sello 100% jienense. A ella, por lo pronto, no le va nada mal.

-¿De qué habla en los diálogos?

-He contado mi experiencia, ya que fabrico y produzco en Jaén pero vendo a nivel nacional, y en sombrerería, a nivel internacional. He relatado mi estrategia de marketing, la segmentación del público o el valor añadido de producir en Jaén. Además, en la conferencia he recomendado una ruta monumental por Jaén, ya que mis clientas vienen de fuera de la provincia a vestirse. Queremos ofrecerles que se hagan una prueba de vestido por la mañana, y hasta que sea la prueba de por la tarde hagan una ruta cultural y una gastronómica. Se trata de aprovechar toda la riqueza de Jaén y darle un valor añadido a mi producto. Lo tengo hecho a nivel personal, lo que quiero es que la Diputación me ayude a llevarlo a cabo y que estas personas que vienen de fuera aprovechen y conozcan Jaén.

-¿Es posible ser internacional fabricando en Jaén?

-Yo pienso que sí. Tenemos ciertas dificultades a nivel de comunicación y ubicación, pero si eso va evolucionado probablemente sea más fácil vender fuera.

-¿Hay talento en la provincia?

-Hay muchísimo, llevamos todo el fin de semana viendo como se desborda el talento. Por desgracia, hay mucho talento de Jaén que se va fuera, mi intención y mi reclamo es que se quede aquí.

-¿Cómo está el sector de la moda en España?

-Ahora parece que hay un cambio generacional y que la gente joven está entendiendo que la moda debe de comprarse en España, aunque aún hay muchos usuarios de tiendas que fabrican en condiciones que no son las que yo comparto. Lo que quiero es que la gente vaya siendo consciente de que hay que comprar prendas españolas, fabricadas en España.

Yo utilizo todos los proveedores de Jaén, tanto la gente de taller como con los que colaboro, porque si yo no creo en mi provincia nadie va a creer. Debemos de creérnoslo más, tenemos una mano de obra artesanal buenísima en Jaén que a lo mejor en otras ciudades o fuera de España no existe, y eso hay que explotarlo y que la gente lo conozca.

-¿Cree que esto de utilizar los recursos de la tierra se hace lo suficiente?

-Aquí en Jaén poco, creo que por el miedo a no gustar. No nos lo creemos y tienen que venir de fuera a decirte que vales. De hecho, de toda mi clientela tengo un 1% de Jaén, el resto de fuera.

-¿Qué papel juegan las redes sociales en su negocio?

-Son fundamentales. La mayor estrategia de marketing es esa. Aunque el boca a boca ayuda, lo que más ayuda es que la gente vea la foto de un producto ya terminado. Está proliferando Instagram y dejando atrás a Facebook, y es con la que puedes segmentar tu público y trabajar.

-¿Qué le parece la iniciativa de ModADN Jaén?

-Fenomenal, la Diputación lo ha organizado perfectamente, poniendo en contacto a artesanos y diseñadores que están fuera y dando a conocerlos. En mi caso no conocía a Ana Collado y me han encantado sus terminaciones de bolso por dentro, es exquisito. También han traído escuelas de moda de fuera de Jaén, gente que está estudiando a la que le puedes aportar una visión totalmente diferente. El viernes hablamos de aceite, gastronomía y moda, ya que está todo muy relacionado, el sábado contamos con grandes como Moisés Nieto o Leandro Cano, hemos tenido un cartel buenísimo, y todos de Jaén.

-¿En qué momento profesional se encuentra?

-En un momento muy bonito. Llevo ya un año en el taller nuevo en Bernabé Soriano y estoy afianzándome. Han sido años de ir probando y ahora ya tenemos una clientela de 56 novias, con mucho trabajo. Mis hijos están un poco más grandes y puedo dedicarle más tiempo al trabajo, pero hay que compaginar, soy fiel defensora de la conciliación, de tener horarios.