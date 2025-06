La manifestación del Orgullo de Jaén acorta su recorrido por el calor

Ascensión Cubillo Jaén Jueves, 19 de junio 2025, 14:07 | Actualizado 14:12h. Comenta Compartir

Cambios en la manifestación del Orgullo de Jaén. Debido a los avisos por altas temperaturas previstos para este sábado, 21 de junio, la organización ha decidido acortar el recorrido y atrasar media hora su inicio «para garantizar la seguridad y bienestar de todas las personas asistentes», tal y como informan en un comunicado.

Así, partirá a las 18:30 horas de la plaza de las Batallas, y no de la plaza de Santa María como se barajó en un principio, bajo el lema 'No más odio. No más miedo. Jaén y sus pueblos: visibles, orgullosos y sin miedo'. El recorrido será ️Paseo de la Estación, Jaén por la Paz, Paseo de España y calle Catalina Mir Real. Habrá lectura del manifiesto y una fiesta abierta a toda la ciudadanía.

Por otro lado, este viernes la cantante y compositora ubetense Zahara pregonará el Orgullo de la capital a las 21:00 horas en el escenario Jaén pierde aceite, ubicado en la calle Catalina Mir Real (segunda fase del Bulevar). Desde las 19:00 horas actuarán varios artistas en este espacio.

Con estas jornadas festivas culminará la programación de la Semana Sociocultural de Jaén Orgullo 2025, organizada por las asociaciones Chrysallis, Somos de Colores, AASA y Geente Jaén, integrantes de la Plataforma Jaén Orgullo.

Acto institucional

El Ayuntamiento de Jaén realizará su acto institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI el 27 de junio a las 11:00 horas en el salón de plenos. «En la jornada del 28 de junio, día oficial de esta conmemoración, la fachada principal del edificio municipal se iluminará con los colores del arcoíris para expresar nuestro apoyo a este colectivo y como muestra de nuestra apuesta por las políticas que fomentan la convivencia, la integración, el respeto y la igualdad de todas las personas en nuestra sociedad, independientemente de su condición sexual», explica la concejala de Políticas de Igualdad, Eva Funes.