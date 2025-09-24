Malestar en HosturJaén por la «falta de información» de la Magna

Con grandes expectativas e ilusión, pero molestos por la «falta de información» sobre la organización de la Magna. El próximo 4 de octubre, día en ... el que se celebrará la procesión Magna en la capital, donde se reunirán un total de 22 pasos de toda la provincia, los hosteleros esperan que sea una jornada «histórica» para la que llevan meses preparándose, aunque «ahora algunos tendrán que sacrificar las terrazas sin previo aviso».

Con una previsión de asistencia de más de 40.000 personas, los bares llevan recibiendo llamadas desde hace semanas, por lo que muchos están «al completo». Sin embargo, desde HostuJaén (Asociación de empresas de Restauración y Turismo de la provincia de Jaén) confirman a este periódico el «malestar» con la organización por parte del Ayuntamiento, que «en todo este tiempo no se han puesto en contacto con la asociación para informarles de la organización de un día tan importante». El principal problema, según trasladan desde el colectivo, es que «hay bares y restaurantes que están llenos y tendrán que sacrificar las terrazas». «Estamos molestos porque sabemos, aunque no de manera oficial, que habrá que levantar terrazas ese día en algunos establecimientos cuando están llenos desde hace meses y no nos lo han comunicado previamente».

«Todos sabemos que la prioridad tiene que ser la seguridad y una buena organización, pero creemos que el Ayuntamiento nos tendría que haber avisado y reunirnos todos en colaboración para organizarnos», lamenta el colectivo que, además, añade que «por el momento, no conocen el recorrido de la procesión Magna por lo que todavía no han podido comunicar, ni saben, que hosteleros se verán afectados».

Grandes previsiones

La procesión Magna de la capital, que se celebrará a lo largo de la jornada del sábado 4 de octubre, tiene una previsión de asistencia de más de 40.000 personas y un impacto económico previsto superior a los tres millones de euros, por lo que se espera que sea un «evento histórico en la provincia».

Para ello, se ha organizado un refuerzo específico en la sala de coordinación del 061, además del refuerzo en las Urgencias del Hospital Universitario de Jaén y en los equipos de Urgencias del distrito sanitario, que pasarán de dos a tres equipos. Así, se contará con el total de efectivos de la plantilla de la Policía Local en turnos de mañana, tarde y noche. También se va a reforzar con 135 servicios de los 15 municipios incluidos en el Consorcio, lo que supone 20 autobuses más que un sábado ordinario