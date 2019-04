Malamente La trepolina Semana más intensa de lo previsto: ministra de Hacienda en campaña a todo, limpia en la candidatura del PP o el auto de procesamiento del exalcalde de Jaén por Matinsreg. Semana de Pasión, ¡tra, tra! JOSÉ M. LIÉBANA Sábado, 20 abril 2019, 23:58

Una amiga periodista me avisa: «'Closer' saldrá el viernes con François Hollande y Julie Gayet en portada». Le respondo lacónicamente, casi sin inmutarme. Hace meses que el rumor me envenena la vida. Va, viene, y yo no acabo de creerlo. Le menciono el mensaje a François, sin más comentarios. Él me responde enseguida:

-¿Quién te ha dicho eso?

-No importa, lo que importa es saber si tienes algo de lo que arrepentirte.

-Nada.

Y yo me quedo tranquila».

Eso escribió Valérie Trierweiler, que aunque periodista también se enteró por la prensa de que el presidente francés le ponía los cuernos con una joven actriz (viendo al galo, está claro que la erótica del poder existe). Trierweiler se despachó a gusto con Hollande en 'Gracias por este momento', un best-seller que le reportó pingües beneficios. Algo es algo.

El libro ha quedado como un ejemplo reciente de 'vendetta' en política. Pero no es el único. Salvando las distancias, que son muchas, este lunes hemos conocido el auto de procesamiento de, entre otros, el exalcalde jienense, José Enrique Fernández de Moya, una vez que el juez del 'caso Matinsreg' ha finalizado la instrucción. Malamente. «Y empieza el calvario», escribió en twitter la que fuera su mano derecha y número dos del PP, apartada de forma abrupta del cargo el Viernes de Dolores de 2006, por «pérdida de confianza».

«Es una auténtica vergüenza que mantengan a este señor con la desafortunada designación de presidente de honor del partido», arremetió por su parte la ahora candidata de Cs al Congreso, Marián Adán, que dejó hace un año su partido de toda la vida, el PP, tras la guerra interna de 2017 de la que los críticos hicieron responsable a Fernández de Moya. «Aborrecemos la corrupción y este es un triste ejemplo más», terció la candidata a la alcaldía de Jaén, también de Ciudadanos, María Cantos, que cuando presidió la federación vecinal OCO sufrió la campaña del entonces alcalde, porque según ella no le perdonaba que fuera contratada en su día por la oficina de información del tranvía de la ira.

Malamente,

ese cristalito roto

yo sentí cómo crujía,

antes de caerse al suelo,

ya sabía que se rompía (¡uh!)

CAPOTAZOS Y REJONES

Cambio de tercio. Clarines y timbales en la visita a La Magdalena de la ministra de Hacienda. Nada que ver con aquellas de antaño en las que María Jesús Montero quedaba a la sombra de Zarrías, el virrey, como lo llamaba Arévalo. Su visita de este Lunes Santo dio mucho juego. Subió con ella todo quisqui en el PSOE. La sevillana suena para todo y eso se nota en el ambiente.

Contaba Sagasta que una vez entró un inglés en un templo budista y se postró ante un gran ídolo. Sus acompañantes no salían de su asombro: «Lo hago por si estos ídolos vuelven a ser dioses».

O diosa andaluza.

En la rueda de prensa se coló un pensionista, que preguntó por lo suyo. «Un espontáneo», dijo alguien del 'séquito' y la ministra, con reflejos felinos, le conminó a hablar aparte. Anduvo al quite el alcaldable Millán, que le pidió que se pasara por la sede y allí le informaban. Capotazo y paseíllo por el barrio.

Ángeles Estepa, que presidió OCO y que es más de La Magdalena que el Raudal, convenció a la ministra para que entrara en la iglesia. Como responsable vecinal le pidió inversiones para un barrio que está malamente, y como secretaria de la Clemencia, ayuda para restaurar el manto de la Virgen y que vuelva a procesionar con él. Unos 20.000 euros, dijo. Un manto «único en España», pues tiene bordados los escudos de todos los municipios de la provincia y de los antiguos partidos judiciales. La ministra vio el cielo abierto: «Eso, la Diputación», le dijo con el presidente a su lado. «¡Tú no vienes más!», le espetó Paco Reyes a la candidata Montero, que no pudo aguantar la risa, tan rotunda como su voz.

LA LISTA DE 'CUQUI'

Miércoles Santo. El alcalde presenta la candidatura del PP en pleno cambio meteorológico. La presenta él y no el partido, por si cabía alguna duda. Porque, para bien o para mal, es su lista. Hace cuatro años no la pudo hacer. El candidato era Fernández de Moya y, aunque el relevo en la alcaldía estuvo a punto de hacerse en 2014 y estaba cantado que José Enrique no iba a aguantar otro cuatrienio en la 'silla eléctrica' de la plaza de Santa María, Javier Márquez solo pudo meter a algún afín, como el edil de Hacienda. Isabel Azañón también entró entonces y son los únicos que repiten ahora, con la incombustible Reyes Chamorro, pues el edil de Deportes, en el puesto 11, puede quedarse justo en la línea de gol.

El alcalde habla de renovación pero es más bien una revolución. Solo están seguros cuatro de los 12 ediles actuales (en 2015 repitieron 9 de los 16), con un recién llegado a la política de número dos, el abogado Javier Carazo, y varios jóvenes de NN GG en puestos de salida. Entre lo llamativo, la presencia aunque sea testimonial de los exconcejales Antonio Lucas y Cristina Nestares, críticos con la dirección del PP provincial, así como el otrora todopoderoso Miguel Segovia o la ausencia del 'edil número 13', o 'concejal de veladores' como le apodó la oposición, el no adscrito Iván Martínez.

Y todo esto con el 'caso Matinsreg' en plena berrea. La teoría política decía que las malas noticias, mejor en Semana Santa. Pero con varias elecciones en puertas, malamente. El alcaldable del PP procurará conjurar el vía crucis judicial llevándolo al pasado, y qué mejor para ello que una candidatura sin apenas pasado ni hipotecas, solo las cebollas del Ayuntamiento.

Y una pregunta en el aire: ¿qué pedirá el Ayuntamiento, que se personó en el caso como perjudicado, a sus anteriores responsables/compañeros/amigos?

Malamente, ¡tra, tra!