La Magna de Jaén se celebra desde el viernes La música inunda la capital jienense en una previa a la jornada histórica

Enara López de la Peña Jaén Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:52 Comenta Compartir

El viernes Jaén se convierte en un hervidero de actividad. Antes del día grande de la procesión Magna, la capital tendrá a los cofrades y devotos llegados de toda la provincia, de la región, incluso de varios puntos del país, para vivir una jornada intensa con la Magnum Rosarium Spei: Rosario de Esperanza del Santo Reino'. Así, varias actividades se sucederán y, sobre todo, la música será protagonista.

Desde primera hora será posible visitar los pasos en los templos de acogida y, ya por la tarde, se celebrará una Eucaristía para dar paso a los conciertos de música cofrade repartidos en todas las iglesias que dan cobido a las imágenes de la procesión. Será desde las 18:30 horas, en la parroquia de La Merced, y con un horario pautado, tal como indican desde la Diócesis, con el objetivo de que se pueda acudir a todas ellas y disfrutarlas.

Estos conciertos tendrán una duración aproximada de veinte minutos. Cada agrupación musical intervendrá en uno de los lugares indicados, de modo que se facilite al público la posibilidad de presenciar y escuchar más de uno de ellos, a lo largo del tiempo y espacios señalados.

Además, a partir de las 23:30 horas todas las formaciones que hayan participado en los conciertos realizarán un pasacalles conjunto, desde la plaza de San Ildefonso hasta la plaza de Santa María, donde se interpretarán varias piezas.

Horario de los conciertos por templo

18:30-18:50 Parroquia de La Merced - Agrupación Musical 'La Estrella'

20:40-21:00 Parroquia de San Félix de Valois - Capilla 'Santo Reino'

20:40-21:00 Parroquia de Cristo Rey - Banda de Música 'Blanco Nájera'

21:00-21:20 Parroquia de San Pedro Pascual - Quinteto de Metales

21:00-21:20 Parroquia de Belén y San Roque - Banda de Música Soc. Filarmónica

21:20-21:40 Parroquia San Bartolomé - Al Zaytt Ensemble

21:40-22:00 Parroquia San Juan y San Pedro - Banda de Cornetas y tambores 'Expiración'

22:00-22:20 Parroquia de El Salvador - Jesús Cautivo (Cazorla)

22:20-22:40 Camarín de Nuestro Padre Jesús - Banda Sinfónica 'Ciudad de Jaén'

22:40-23:00 Parroquia de San Ildefonso - Banda de Música 'Maestro Miguel' de Villargordo

23:30-23:50 Pasacalles con todas las formaciones

00:00-00:30 Catedral

Temas

Conciertos

Jaén

Música