Las madres, las verdaderas influencers Ana Mari y Julia están muy unidas. / IDEAL Hoy, Día de la Madre, analizamos con cuatro de ellas cómo han influido en sus hijos, qué tienen en común con ellos y si han interiorizado los valores que les han inculcado | Aportan a los hijos consejos, valores, manías y hasta los gestos, siendo una figura primordial durante toda la vida LAURA VELASCO Domingo, 5 mayo 2019, 00:35

Qué sabrán las divas de Instragram lo que es influenciar. Lo que es decir 'a poner la mesa' con gesto serio, y que automáticamente tres chiquillos repartan los cubiertos con gesto de resignación. Que sabrán ellas lo que era vestirlos con todos los colores, estampados y formas posibles en los años 90, y que años después esos niños se vean a sí mismos en las fotografías y no se reconozcan, pero sí detecten el gusto estrafalario de sus madres. Qué sabrán ellas lo que es un abrazo, un beso, unas palabras de consuelo en los peores momentos, que realmente calman hasta la rabia más amarga. No pueden saberlo, porque eso solo lo saben las madres: las verdaderas influencers de la vida.

No confundamos con adoctrinamiento, las progenitoras influyen en los hijos, les trasmiten su forma de ver la vida, sus grupos musicales favoritos, la paella estrella los domingos al mediodía. Los trasmiten, y ellos ya deciden qué quedarse. Curiosamente, suelen absorber bastante. Por algo será. Hoy, Día de la Madre, las homenajeamos a través de la radiografía de la relación de cuatro de ellas con sus hijos, examinando cuánto han influido en ellos desde que nacieron.

La jienense Manuela Viedma, de 52 años, tiene dos hijos: Ana y Miguel Ángel. Su principal misión fue transmitirles los valores del respeto, y se siente satisfecha de haberlo conseguido. Más allá de los principios, admite que los pequeños gestos del día a día le recuerdan cuánto de ella hay en sus hijos. «Yo soy muy delicada para comer, y Ana me ha salido a mí en eso, somos iguales. Ella es más abierta, como yo, cuenta sus cosas y tiene mucha confianza conmigo. Él es más reservado, y en lo de comer no me ha salido a mí, no es delicado», bromea. No ordenan mucho, señala, pero cuando lo hacen es a su manera. «Lo hacen a mi estilo, Miguel Ángel también guisa como yo», añade. Afirma que son feministas, ya que eso de la igualdad lo han visto desde pequeños: en casa cocina tanto ella como su marido, por ejemplo.

Los consejos, los 'me he echado un noviete/novieta' y las confesiones atormentadas van siempre primero a mamá. «Me lo dicen a mí y yo se lo digo a su padre y ya lo hablamos todos», señala. En cuanto a gustos, algunas canciones de Mecano les gustan gracias a ella, mientras que Manuela baila reggaeton con ellos cuando lo ponen en casa. «No me gusta, pero yo lo bailo, me adapto un poco», incide. Se recomiendan películas y libros, aunque admite que no tienen «mucho tiempo para leer».

Y como no, a Manuela Viedma también la influyó su madre. «Me dio la confianza y los valores primordiales, me enseñó que hay que dar el máximo a los demás sin esperar nada a cambio, y veo que lo he trasmitido a mis hijos. Hace poco vieron a una mujer cargada con las bolsas del supermercado y fueron a ayudarla, eso es lo que les he querido inculcar», relata.

Valores y manías

María Dolores López, natural de Jódar pero residente en Jaén, tiene 54 años y dos hijas: Lola, de 33 años, y Juani, de 30. «Mi Lola se parece más a mí en el carácter, es más tranquila, pero veo en ellas gestos míos y maneras de hacer las cosas. La verdad es que se parecen mucho entre ellas», apunta. Sabe que les ha inculcado ciertos valores, pero también que inconscientemente han aprendido manías de su madre. «Siempre que se van dejan la casa preparada como si fueran a recibir visita, ordenada y limpia, y eso lo han aprendido de mí», bromea.

Afirma que para cualquier problema siempre acuden a ella primero y luego se lo traslada a su padre. «Me lo dicen a mí porque yo no me altero», señala. Comparten el gusto por las películas de terror y por los libros, aunque para esto último son egoístas a la hora de dejárselos entre ellas. Y, sobre todo, comparten la afición por la música. «Voy con ellas a conciertos, al último fui con Lola a ver a Sôber y me lo pasé muy bien, me convierto en ella y me pongo a su altura, o peor -bromea-. Compartir con ellas estas experiencias es muy bueno», detalla.

María Dolores López cree que su forma de pensar es compartida por las tres. Son, asegura, «muy abiertas de mente», como también lo es su madre, que tiene «más de 70 años y siempre ha creído que la mujer tiene que ser independiente». «Me considero una madre moderna, parece que el feminismo está ahora en auge, pero yo siempre he defendido que somos iguales y que tenemos que valernos por nosotras mismas. Van a las manifestaciones del 8M y yo voy con ellas», agrega. Y es que en su familia, asegura, no son de extremos: las mujeres se parecen bastante entre ellas. Y están muy unidas.

Muy buenas personas

Julia Sánchez, natural de Martos y residente en Jaén, tiene tres hijos: Ana Mari, de 49 años, Manuel, de 47, y Abelardo, de 39. Ella tiene 77. «Los tres son muy buenas personas, muy educados, estoy muy contenta con ellos, no se han desviado nunca», recalca. Sus hijos varones viven de forma independiente con sus parejas, mientas que Ana Mari está muy, pero que muy unida a ella. Sufrió al nacer una anoxia de parto que le dejó secuelas, y aunque «está perfectamente de la cabeza», siempre está con Julia. «La llevo a la piscina para que haga ejercicio, siempre que podemos vamos juntas, y viene a todos los viajes. Mi matrimonio no es de dos personas, es de tres», bromea. Su hijo menor se lleva muy bien con los ordenadores, lo que ha permitido que Ana Mari aprenda también informática. «Suele ver películas más infantiles de las que nos gustan a nosotros, así que ella coge y se va con su ordenador a ver lo que le gusta. El otro día vio la de 'Tu a Boston y yo a California' y después me dijo: 'mamá, tenemos que verla juntas'», detalla. Ambas comparten también el gusto por el Dúo dinámico, entre otros.

En su caso nunca ha trabajado, y como su marido salía temprano y volvía tarde, ella se encargaba de todas las labores del hogar y, por supuesto, de los hijos. «Siempre les han gustado mis comidas, y si protestaban también se las comían», apostilla.

La madre de Julia falleció hace 15 años, y ella la tiene muy presente. «Estábamos siempre juntas, me enseñó a coser y me llevaba mucho al cine», recuerda.

Un carácter parecido

Los hijos de Ana Romero, de 36 años, son algo más pequeños: Fran tiene nueve años y Guillem, 5. El pequeño guarda el parecido físico, mientras que el de mayor traspasa la barrera del carácter. «Es más como yo, siempre busca la perfección, quiere que los demás estén orgullosos, busca el aval de los más cercanos para tomar decisiones.... El pequeño es más inhibido y extrovertido, se parece más al padre», comenta.

Cree que por mucho que se les diga a los niños, lo importante es lo que ven en el día a día, «porque al final ellos eligen con qué se quedan y lo que les gusta de ti». «Cuando tienen problemas acuden a mí, pero porque quiero darles esa confianza para que vengan a contarme cosas incluso si saben que no me van a gustar», destaca. Una madre es una madre, al fin y al cabo.

Aún son pequeños para compartir gustos musicales, pero Ana Romero se esfuerza por escuchar la música comercial de moda y entrar así en su mundo. «Al mayor le gusta que ponga alguna canción de reggaeton, cuando suena me dice: '¡mira, tu canción!'», bromea. Aunque si hay algo que les une es el fútbol. Son grandes amantes del FC Barcelona y disfrutan juntos de los partidos de su equipo. «Nos hemos enganchado los dos y es lo que más tenemos en común», agrega.

En Fran ve que quizás no actúa como ella, pero sí que se plantea '¿si hago esto le va a gustar a mi madre?', recalca. Y valores como la igualdad los transmite con la cotidianidad, con el día a día. «Ven como normal que tanto mamá como papá trabajan fuera, cocinan, ponen lavadoras y planchan. Él juega al fútbol y ve normal que las niñas jueguen en la otra parte del campo mientras él entrena, de eso se trata», asegura.

Ana Romero intenta reflejar en su hogar aquello que aprendió de su madre: que la casa sea abierta, transparente. «En mi casa siempre hemos participado todos, he aprendido que no hay que ocultarle nada a los hijos, lo bueno y lo malo», indica. En resumen: las madres son las verdaderas influencers.