Macrosad se adhiere a la Carta de la Diversidad promovida por la Comisión Europea

Macrosad, grupo especializado en servicios sociales, educativos y sanitarios, ha firmado su adhesión a la Carta de la Diversidad, una iniciativa impulsada por la Comisión ... Europea, que promueve 10 principios que reflejan el compromiso de las empresas e instituciones con el fomento de los principios de la igualdad, diversidad e inclusión en el ámbito laboral.

La CEO de Macrosad, Alicia Carrillo, rubricó la carta en el transcurso de una gala celebrada en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Barcelona). «Esta firma visibiliza un compromiso que ha sido seña de identidad durante más de tres décadas. Hemos construido una organización desde un liderazgo que cree en las personas, que se enriquece del talento femenino, se fortalece del diálogo intergeneracional y se nutre de la diversidad de miradas que la componen»,subraya Carrillo.

El grupo, que ya cuenta con una sólida hoja de ruta en materia de diversidad, igualdad e inclusión, destaca por un equipo compuesto por un 95% de mujeres, con representación en puestos de liderazgo que alcanzan el 89%. Asimismo, el 8% de sus profesionales son de origen extranjero, enriqueciendo la organización con 39 nacionalidades diferentes que fomentan un ecosistema de talento multicultural.

La diversidad generacional constituye otro pilar de su cultura corporativa, materializado en una plantilla plural donde convergen y se enriquecen cuatro generaciones: un 11% de sus profesionales pertenecen a la Generación Z, un 34% son millenials, un 47% de la Generación X y un 8% baby boomers.

La organización cuenta con protocolos específicos frente al acoso, colabora activamente con entidades especializadas en la integración laboral de personas con discapacidad y ha implementado procesos de selección con perspectiva de género que priorizan el mérito y las capacidades, consolidando un entorno donde la diversidad se vive de forma transversal y se refleja en su cultura organizacional.