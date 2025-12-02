Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Firma de la Carta de Diversidad. IDEAL

Macrosad se adhiere a la Carta de la Diversidad promovida por la Comisión Europea

El documento defiende 10 principios que reflejan el compromiso con el fomento de de la igualdad, diversidad e inclusión

Ideal

Jaén

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:53

Comenta

Macrosad, grupo especializado en servicios sociales, educativos y sanitarios, ha firmado su adhesión a la Carta de la Diversidad, una iniciativa impulsada por la Comisión ... Europea, que promueve 10 principios que reflejan el compromiso de las empresas e instituciones con el fomento de los principios de la igualdad, diversidad e inclusión en el ámbito laboral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Mi hija era feliz, estoy convencido de que no se suicidó»
  2. 2 Así fue la búsqueda desesperada de las dos menores que encontraron muertas en Jaén
  3. 3 La Luz de la Navidad
  4. 4 Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad
  5. 5 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  6. 6 Minuto de silencio por Sharit y Rosmed, las dos adolescentes muertas en Jaén
  7. 7 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  8. 8 Los padres de las menores muertas en Jaén declaran en la Policía Nacional
  9. 9 Los cuatro nuevos Soletes que iluminan Jaén esta Navidad
  10. 10 Isabel Uceda es elegida secretaria del PSOE en Lopera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Macrosad se adhiere a la Carta de la Diversidad promovida por la Comisión Europea

Macrosad se adhiere a la Carta de la Diversidad promovida por la Comisión Europea