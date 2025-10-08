Luz verde a la rehabilitación parcial del Hospital de Santiago en Úbeda La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico le da el visto bueno junto a la intervención arqueológica en el castillo de Salvatierra y la iluminación de la muralla de Andújar

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:59

La belleza del Hospital de Santiago perdurará en el tiempo, o al menos eso se pretende, pues la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Jaén ha informado favorablemente sobre el proyecto de conservación de rehabilitación y modernización del Centro Cultural del Hospital de Santiago de Úbeda, la intervención arqueológica en el castillo de Salvatierra de Cazorla y el proyecto de iluminación del recinto amurallado de Andújar.

La intervención en el Hospital de Santiago tiene por objetivo devolver a la obra la integridad física necesaria para que perdure en el tiempo, además de su integridad estética. Este proyecto incluye, además, un estudio del estado de conservación y de las patologías que presenta el edificio, principalmente relacionadas con humedades. Cabe destacar que este espacio está protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), y fue construido en el siglo XVI por Andrés de Vandelvira.

Las actuaciones aprobadas en el castillo de Salvatierra posibilitarán continuar con la intervención arqueológica con la que se pretende localizar con georradar los muros ocultos, conocer la estratigrafía de las construcciones y ejecutar diferentes sondeos. Previamente, las prospecciones ya han permitido localizar las cimentaciones de una gran torre del homenaje, descartar la existencia de un aljibe en la torre pentagonal y ubicar con precisión el acceso principal.

Por último, la propuesta para el recinto amurallado de Andújar posibilitará iluminar el tramo de la muralla de la calle Luis Vives, así como los cuatro torreones ubicados en diferentes puntos del recorrido de la muralla urbana del municipio iliturgitano: el Torreón de la Fuente Sorda; el Torreón de Tavira; el Torreón de la calle del Hoyo y el Torreón de la Silera.

La implementación de la propuesta, tal y como se ha determinado en la comisión, supone una actuación sin precedentes en la provincia de Jaén, planteando un modelo de buena práctica y ejemplo a seguir. Se basa en una planificación de luminotecnia heterogénea, adaptada a las características únicas de cada tramo de la muralla y los torreones.Permitirá, por un lado, aplicar una iluminación más centrada para realzar la volumetría de los torreones y, por otro, lograr la continuidad luminosa en los lienzos de la muralla y de los callejones.

El presidente de la Comisión, José Ayala, ha subrayado que estos proyectos propiciarán una inversión total, pública y privada, «de cerca de 2,8 millones de euros», para la conservación y puesta en valor de estos bienes culturales de la provincia con actuaciones que serán tuteladas por técnicos de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte.