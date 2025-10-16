La lucha del sector panadero para que este «oficio milenario» no pierda su esencia Panaderías de la provincia exponen sus productos en la muestra que ha tenido lugar en el Palacio Provincial

A. Cubillo Jaén Jueves, 16 de octubre 2025, 14:01

El pan como símbolo de tradición, salud y empleo en la provincia. El Palacio Provincial de Jaén ha acogido este jueves una nueva edición de la muestra dedicada al pan artesanal, organizada por la Diputación Provincial en colaboración con la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan (Apfepan). Esta iniciativa, que se celebra desde 2018 con motivo del Día Mundial del Pan, busca destacar la calidad de este producto tradicional y su importancia en la alimentación diaria.

Siete panaderías procedentes de la capital, Cazorla, Baeza, Los Villares, Martos y Linares han expuesto distintas clases de pan y dulces, que los viandantes han podido degustar acompañados de aceite de oliva virgen extra. Esta muestra ha contado también con una clase magistral realizada por la maestra artesana María Perales, de la panadería Félix de Baeza, en la que han tomado parte los alumnos y alumnas de 5º y 6º Primaria del olegio Alcalá Venceslada de la capital.

«Hoy ponemos en valor más que un producto que no puede faltar en ninguna gastronomía, al igual que el aceite de oliva», ha afirmado el presidente de la Diputación, Paco Reyes, que ha participado en la actividad junto al presidente de Apfepan, José Antonio García.

Reyes ha subrayado el potencial que posee el pan al generar también empleo y contribuir a fijar población en el territorio gracias al «compromiso, la cercanía y la calidad de los panaderos y panaderas de nuestra provincia». En la actualidad, Apfepan cuenta con 200 establecimientos asociados, alrededor de 500 puntos de venta y genera cerca de un millar de empleos directos.

El presidente de Apfepan, por su parte, ha agradecido a la Diputación de Jaén la colaboración en la puesta en valor del trabajo que desarrollan los panaderos y panaderas de la provincia a través de la muestra y la marca de calidad Degusta Jaén.

En este sentido, ha puesto de relieve la lucha de este sector para que «en el futuro se siga oliendo a pan, a horno, a esfuerzo e historia». «Hablamos del primer alimento natural, tal y como reúne las iniciales de la palabra pan, un producto que pertenece a la humanidad del pueblo y que continuaremos defendiendo para que este oficio milenario no pierda su esencia», ha apostillado José Antonio García.