Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La maestra artesana María Perales ha impartido una clase magistral a alumnado de primaria de la capital. Ideal

La lucha del sector panadero para que este «oficio milenario» no pierda su esencia

Panaderías de la provincia exponen sus productos en la muestra que ha tenido lugar en el Palacio Provincial

A. Cubillo

Jaén

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El pan como símbolo de tradición, salud y empleo en la provincia. El Palacio Provincial de Jaén ha acogido este jueves una nueva edición de la muestra dedicada al pan artesanal, organizada por la Diputación Provincial en colaboración con la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan (Apfepan). Esta iniciativa, que se celebra desde 2018 con motivo del Día Mundial del Pan, busca destacar la calidad de este producto tradicional y su importancia en la alimentación diaria.

Siete panaderías procedentes de la capital, Cazorla, Baeza, Los Villares, Martos y Linares han expuesto distintas clases de pan y dulces, que los viandantes han podido degustar acompañados de aceite de oliva virgen extra. Esta muestra ha contado también con una clase magistral realizada por la maestra artesana María Perales, de la panadería Félix de Baeza, en la que han tomado parte los alumnos y alumnas de 5º y 6º Primaria del olegio Alcalá Venceslada de la capital.

«Hoy ponemos en valor más que un producto que no puede faltar en ninguna gastronomía, al igual que el aceite de oliva», ha afirmado el presidente de la Diputación, Paco Reyes, que ha participado en la actividad junto al presidente de Apfepan, José Antonio García.

Reyes ha subrayado el potencial que posee el pan al generar también empleo y contribuir a fijar población en el territorio gracias al «compromiso, la cercanía y la calidad de los panaderos y panaderas de nuestra provincia». En la actualidad, Apfepan cuenta con 200 establecimientos asociados, alrededor de 500 puntos de venta y genera cerca de un millar de empleos directos.

El presidente de Apfepan, por su parte, ha agradecido a la Diputación de Jaén la colaboración en la puesta en valor del trabajo que desarrollan los panaderos y panaderas de la provincia a través de la muestra y la marca de calidad Degusta Jaén.

En este sentido, ha puesto de relieve la lucha de este sector para que «en el futuro se siga oliendo a pan, a horno, a esfuerzo e historia». «Hablamos del primer alimento natural, tal y como reúne las iniciales de la palabra pan, un producto que pertenece a la humanidad del pueblo y que continuaremos defendiendo para que este oficio milenario no pierda su esencia», ha apostillado José Antonio García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido el conductor de un autobús tras chocar contra un camión en la A-44 en La Guardia
  2. 2

    Bebés y niños que se crían en viviendas repletas de marihuana
  3. 3 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  4. 4 El estado de la sanidad pública marca la agenda política en Andújar y su entorno
  5. 5

    Botones de Oro y Plata para los letrados longevos
  6. 6 Recuperan en Jaén una bicicleta y joyas valoradas en 4.000 euros
  7. 7 La Junta mejora la vía que une Arjona y Torredonjimeno
  8. 8

    La empresaria que declaró en los tribunales haber llevado 90.000 euros a Ferraz se ratifica en el Senado
  9. 9

    José García Román, inspirador de la música coral en Granada
  10. 10 Granada se vende como destino que mima a los cruceros en el congreso internacional del sector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La lucha del sector panadero para que este «oficio milenario» no pierda su esencia

La lucha del sector panadero para que este «oficio milenario» no pierda su esencia