Luces y sombras en el mercado laboral de Jaén: la ocupación sube en 8.800 personas y el paro en 3.100 La tasa de desempleo se sitúa en el tercer trimestre en el 16,85%, más de 6 puntos por encima de la media nacional

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 24 de octubre 2025, 20:00

Buenas y malas noticias para la economía jienense. En el tercer trimestre del 2025 el número de ocupados ha crecido en la provincia en 8.800 personas (3,91%), arrojando una cifra total de personas empleadas de 234.000. Se trata del mejor dato desde 2008, justo el año que explotó la burbuja inmobiliaria y comenzó la crisis.

Así se extrae de los datos publicados por el Encuesta de Población Activa (EPA).En cuanto al análisis por sectores, servicios es el principal responsable del incremento, con 10.800 ocupados más respecto al segundo trimestre. Le sigue, con cifras positivas también, la construcción, que anota 3.200 más para el periodo analizado. Por el contrario, destruyen empleo en el tercer trimestre la industria (-2.800 ocupados menos) y la agricultura (-2.500).

Tanto para el PSOE como para el PP las cifras son positivas, si bien el análisis que realizan es distinto. Para los socialistas «son datos contundentes que demuestran el éxito de las políticas de Pedro Sánchez, que reconocen que la situación económica y laboral es buena tanto en España como en la provincia de Jaén, y que desmienten los discursos catastrofistas de la derecha», según Raúl Martínez, secretario de Empleo del PSOE de Jaén.

Por el contrario, para los 'populares' estos datos se deben «a que el modelo económico de Juanma Moreno sigue sumando empleo», en palabras del senador del Partido Popular por Jaén, Javier Márquez. Además, ha reclamado al Ejecutivo central un mayor compromiso con la provincia, pues «Pedro Sánchez mantiene a Jaén a la cola en inversiones clave, como las ferroviarias, condenándola al aislamiento».

Respecto a la comparativa con el año pasado, la EPA arroja un crecimiento de los ocupados en la provincia de casi el 6% (5,93), con un aumento absoluto de 13.000 trabajadores jienenses.

Sin embargo, no todas las noticias son positivas. La EPA muestra que el número de parados se ha incrementado en Jaén durante el tercer trimestre en 3.100 personas, hasta alcanzar los 47.400. Unas cifras que dejan la tasa de desempleo en el 16,85%, más de 6 puntos por encima de la media nacional (10,48%).

Desde UGT valoran estos datos como «muy negativos» y diagnostican que para solucionar el problema estructural de paro es necesario que «el sector industrial tome el protagonismo». Por ello desde el sindicato exigen que se reformen las políticas activas de empleo y que se aumenten los recursos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para que se pueda realizar una orientación laboral personalizada.

Por otro lado, desde la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) advierten de la difícil situación que atraviesan las empresas de la provincia, especialmente las pymes y microempresas, «por el incesante incremento de los costes y el exceso de regulación normativa, circunstancias que lastran gravemente su competitividad y su capacidad de crecimiento»

En este contexto, la CEJ reclama que se «abandone la tendencia a legislar en clave electoralista» y se apueste por una planificación económica estable y previsible que permita a las empresas aumentar su productividad y su capacidad para generar empleo. Asimismo, los empresarios reivindican el papel del diálogo social y de la negociación colectiva como herramientas fundamentales para abordar las medidas que afectan tanto a las empresas como a los trabajadores.

Aún así, es cierto que respecto al mismo periodo del año anterior los datos de parados sí son positivos. En concreto, se ha reducido en 14.600 personas, mientras que la tasa lo ha hecho en un 5%.

La brecha de género cada vez es mayor La igualdad de género sigue siendo una tarea pendiente en la provincia. Según los datos de la EPA, el paro femenino ha vivido una situación dramática, aumentado en 3.800 mujeres hasta alcanzar las 27.300 desempleadas, mientras que en los varones no solo no ha aumentado, sino que se ha reducido en 700 casos. Una situación que agranda la distancia entre los sexos respecto al desempleo en Jaén, con 27.300 mujeres frente a 20.100 hombres. Sí es cierto que si se compara con el mismo periodo de 2024 la distancia es menor, pues en ambos casos ha bajado, con 6.800 desempleadas menos frente a las 7.800 varones que han encontrado trabajo.