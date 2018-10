Un San Lucas flamenco y lluvioso Un grupo de amigos baila animado en la caseta, ayer por la tarde. / LAURA VELASCO Las precipitaciones no fueron tan fuertes como se anunciaron, y cientos de feriantes disfrutaron del día grande desde bien pronto, abriendo y cerrando paraguas y sin soltar el vaso LAURA VELASCO Viernes, 19 octubre 2018, 02:27

Paula se sube el vestido de flamenca. Mira con atención los bajos del traje: parece que acabara de librar una batalla de Juego de Tronos. Suciedad en estado puro. De vez en cuando caen unas gotas de lluvia, pero no le importa. Baila, se echa fotos, charla con sus amigos. En definitiva, presume, que San Lucas es solo una vez al año. Lo sabe bien, y es que cada 18 de octubre se planta su traje flamenco haga sol, llueva o truene. Ayer fue el caso, un atuendo rojo pasión, muy de flamenca del WhatsApp. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pintaba el día muy negro, con lluvia prácticamente todo el día, truenos incluidos. Pero a Paula Garvín no le importó: se plantaría el vestido pasase lo que pasase. «Este día comemos con la familia y es tradición, el traje no puede faltar», señala la joven.

De gitana o sin el vestido, cientos de personas acudieron ayer a La Vestida en el día grande de la feria, San Lucas, en una jornada donde los paraguas no dejaron de abrirse y cerrarse. La lluvia respetó en cierta medida la mañana, para empezar a causar molestias a partir del mediodía. De ahí en adelante, un vaivén de nubes descargando su furia de forma irregular. Chispea, para. Vuelve a chispear. Aprieta un poco. Para. Y así sucesivamente. Era festivo, y los jienenses lo sabían. Por la tarde el ambiente en el ferial era de lo más animado. La lluvia, además, invita a esconderse en las casetas para resguardarse, lo que deriva en más gente, más baile, más calor.

Cabe destacar que la Policía Local informó ayer por la mañana de la detención de un vehículo que circulaba por las zonas cortadas al tráfico de los alrededores del ferial, dando positivo en las pruebas de alcoholemia realizadas. Finalmente, quedó detenido por agredir a dos agentes de la autoridad.

Las precipitaciones amargaron a algunos y alegraron a otros. Muchos 'cacharritos' permanecieron cerrados, otros con baja actividad, y otros sí que notaron bastante afluencia de público. A los niños no les importa mojarse, la diversión va primero. Son los padres los que empezaban a hacerse el cuerpo de los posibles resfriados venideros.

Entre los que más se alegraron por las precipitaciones, los vendedores ambulantes. Cada 20 metros, una gama de paraguas colocada minuciosamente sobre el asfalto, o sobre alguna valla, o sobre lo que pillasen, todo para que el producto luciese mejor que el del competidor de enfrente. Los vendedores hicieron su agosto, y algún que otro feriante despistado agradeció la presencia de estos, al haber olvidado algo tan esencial en una Feria de Jaén como es el paraguas.

El ambiente se iba caldeando a medida que pasaba la tarde. Si otros días entre semana la cosa está más calmada, al menos por el día, ayer a las 18:00 horas ya se notaban de lejos las copas de más. Llantos entre novios tras una pelea tonta. Abrazos sentidos de dos amigas en modo sensible. Tropiezos varios y algún que otro traspiés más importante: un hombre sufrió una caída más seria de la cuenta, y tuvo que ser atendido por los sanitarios. Aunque fue una caída, parecía algo más serio por el movimiento que generó. Se produjo en uno de los laterales del ferial, y hasta el lugar llegaron corriendo varios policías, seguidos por una ambulancia con las sirenas puestas, con la consecuente expectación que crea. Más de un curioso corrió a la par de los agentes para enterarse de qué estaba ocurriendo. La curiosidad del feriante no tiene límite, y más si es San Lucas, las cervezas de la comida se han alargado y por delante queda una tarde gloriosa.