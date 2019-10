San Lucas no cumple la tradición

No había excusas para no bajar a la Feria. Ni siquiera llovía, faltando a la 'tradición' San Lucas este año después de que lloviera el pasado y el anterior (de hecho, salvo el lunes y no mucho, el sol y el calor están siendo la tónica general de la feria; este sábado las previsiones tampoco dan agua y habrá que esperar al domingo). Es la recta final de la feria. Semana corta de noches largas. ¿Que se está más a gustito en el sofá de casa? ¿Que es que ya está bien después de siete días de feria? ¿Que para comer o tomarse un par de copas hay que rascarse el bolsillo y alguno ya tiene telarañas? ¿Que lo que no hayas pillado en tanto tiempo no lo vas a pillar por más feria que sea y justo al final? Excusas sin fundamento. «La pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado», decía Jules Renard. Primero hay que cansarse bien. Para descansar están los días laborables. Ayer, día grande, a la Feria.

Así que San Lucas estuvo a la altura. Grande. Muy grande. Pedazo de día de feria. Y de noche. Agotó los calificativos, como el Ferial agotó el espacio y el aparcamiento sus plazas. La soleada mañana, con temperaturas de hasta 30 grados, primaverales, y la templanza nublada de la tarde, con 24 a las siete, hicieron que los accesos al recinto fueran ríos de gente, y esta vez de todas las edades. Sin botellódromo y con multas por hacerlo por su cuenta en la calle, muchos jóvenes se dejaron ver por las casetas antes de lo habitual otros años.

De todo

Fue un día completo. Chilindrinas, las casetas a reventar, los cacharricos cargados de chiquillos, el casco antiguo y San Ildefonso con ambiente y el concierto de Leiva. El buen tiempo además acompañando el desarrollo de la feria, lo que propició ver por el recinto muchos trajes de gitana y hombres y mujeres a caballo. Como si no se llevasen ya siete días de feria a las espaldas y con un fin de semana prometedor aún por explotar.

De gitana o sin el vestido, miles de personas acudieron ayer a La Vestida en el día grande de la feria, con los paraguas en casa. La Vestida registró un aspecto inmejorable. El buen tiempo propició ver por el recinto muchos trajes de gitana y hombres y mujeres a caballos. Era festivo, y los jienenses lo sabían. Por la tarde el ambiente en el ferial era de lo más animado. Caseteros reconocían que el primer fin de semana y ayer se han dado muy bien, sin agua, y los días intermedios, como suele ser habitual, más flojos. Pero a falta de que se echen cuentas la feria apunta a unos resultados mejores que otros años.

San Lucas llenó hasta gran parte del Ferial a la hora de comer y los camareros rebañaron con la paleta las gigantescas paelleras y se vio echar a las brasas cantidades industriales de carne. Estrechez también en el «parking» pese a que su precio, cuatro euros, disuade a muchos. Con menos carriles se aparcó en todos los arcenes y acerados de los alrededores y en mitad de las olivas.

El ambiente se fue caldeando a medida que pasaba la tarde. Si otros días entre semana la cosa está más calmada, al menos por el día, ayer a media tarde ya se notaban de lejos los efectos de la acumulación de brindis, con abrazos y bailes por doquier. «Este es el mejor día, todos los años venimos el día 18, San Lucas», subrayaba Félix Gómez, de Bailén, a media tarde, acompañado por su novia. Ambos han librado para disfrutar de La Vestida. «Nos gusta más la feria de día y está muy animado porque al ser festivo en Jaén capital hay mucha gente, pero no el agobio del fin de semana que está aquí toda la provincia», recalca.

Cuesta arriba

A esa hora las casetas de marcha cogían ya temperatura y la Avenida de Granada era una serpiente multicolor en dirección a la Vestida. Los animadores calentaban al público. Los animadores son la gran atracción. Las casetas punteras recurren a ellos y no suele caber un alfiler. Por la noche, concierto de Leiva y más ferial.

Hoy, octavo día de la feria, segundo sábado. Se pone cuesta arriba, pero los jienenses nos hemos criado así. Y para convencer a indecisos no hay excusas. Recuerden a Jules Renard.

Multas por botellón

La Policía Local de Jaén levantó en una sola noche, la del jueves al viernes, día festivo, 71 actas de infracción en distintas zonas de la capital. De ellas, 54 fueron por hacer botellón, 16 por ruido y una por aprehensión de estupefacientes, según señalaron ayer desde el cuerpo en redes sociales. Estos casos se unen a otras decenas de incidencias en días anteriores, aunque hasta la fecha ha sido el día más 'movido', superando al sábado, cuando fueron una veintena de incidencias. El dispositivo de Policía Local, apoyado en ocasiones puntuales por efectivos de otros cuerpos de seguridad, atendió a una decena de casos de embriaguez, un par de ellos por molestias a los viandantes.

También se levantó una decena de actas por botellón en distintas zonas de la ciudad. Cabe recordar que este es el primer año en el que no está habilitado un recinto para el botellón en la feria de San Lucas, por lo que se ha extremado la vigilancia para evitar que se formen núcleos de personas bebiendo en el ferial. En los accesos, agentes de la Policía Local se encargan de comprobar que no se accede con bebida al interior.

PARA ESTE SÁBADO

Corrida de toros. A las 18:00 horas con Cayetano, Emilio de Justo y Pablo Aguado.

Desfile del certamen de tunas 'Ciudad de Jaén'. A las 18:00 horas. Salida de la plaza de la Constitución hasta la de Santa María.

Jaén, baila en la feria. A las 19:00 horas y a las 20:30 horas en la plaza de la Constitución. Danza el alma con pasión (danza fusión )y Asociación Verdes olivares (danza española).

Certamen internacional de tunas. A las 20:30 horas en el teatro Darymelia.

Concierto Maka. A las 22:00 horas en el auditorio municipal.