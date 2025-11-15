Lluvias que empapan Jaén sin incidencias

Jornada pasada por agua pero sin incidencias graves. Es el resumen de un sábado donde la lluvia marcó el ritmo de toda una provincia. Y ... es que parece ser un fenómeno al que Jaén está poco acostumbrado y tocaba buscar lugares refugio donde pasar las horas mojándose lo menos posible.

El norte de la provincia era el que más sobre aviso estaba respecto a las precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología lanzó desde primera hora aviso amarillo por viento y tormentas, que se activaría a las once de la mañana, siendo más grave a partir de las seis de la tarde y hasta la medianoche. Los puntos de Sierra Morena y el Condado activaban aviso amarillo por riesgo de acumulación de más de 40 mm de lluvia en doce horas, así como rachas de viento de unos 70 kilómetros hora.

Sin duda, la borrasca Claudia deja agua en Jaén, pero poco susto. De hecho, según el Teléfono de Emergencias 112, a lo largo del sábado no recibieron avisos relativos a las inclemencias del tiempo, ni ramas caídas ni salidas de vía por agua o similares. Por lo que se consideró un día «tranquilo», teniendo en cuenta cómo azotaba la tormenta en el resto de la comunidad autónoma.

En la web de Aemet se observaba que las precipitaciones se repartieron por toda al provincia desde el viernes. De hecho, en Baeza se registraron 11,4 mm, 10,6 en Cazorla y 9,2mm en la capital, además de 4,2mm en Linares, subiendo hasta 14,8 en Villanueva del Arzobispo. Mientras que para el sábado en Bailén fueron 10,4mm, 5,2mm en la capital jienense y en Alcalá la Real, y llegando a 11mm en Linares.

Agua que viene de perlas para una provincia con los embalses al 30,7% a mediados de noviembre, en un intento de la recuperación del verano y con el dato más bajo de Andalucía, tan solo por encima de Granada, con 23,6%, según el último informe de la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir.