Llega el primer vuelo que conecta Santander con el aeropuerto Granada-Jaén

Mejorando las comunicaciones. Este viernes ha tenido lugar el primer vuelo que conecta el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén con la ciudad de Santander, ... una conexión que opera la compañía aérea Volotea con una previsión de 120 vuelos al año.

Más de 120 pasajeros han estrenado esta nueva ruta aérea, coincidiendo con el puente de la Constitución, a quienes se les ha hecho entrega de material promocional con las principales guías turísticas de Jaén Paraíso Interior y una muestra de aceite de oliva virgen extra de la provincia.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido a la llegada del primer vuelo y ha reivindicado «el papel estratégico» del aeropuerto y que su crecimiento «es también una oportunidad para Jaén, para atraer visitantes, para mejorar nuestra conectividad y para abrir nuestras oportunidades económicas y de promoción», ha señalado Colomo.

La diputada provincial ha recordado que la incorporación de Jaén en 2006 a la denominación oficial del aeropuerto, «ha permitido que la provincia jienense entre con claridad en los mapas aeroportuarios y en los circuitos de comercialización turística. Desde entonces, la Diputación ha cumplido con su compromiso con el aeropuerto, manteniendo el punto de información turística, participando en campañas de promoción conjuntas y respaldando también la puesta en marcha de nuevas rutas como la que hoy se estrena».

La nueva conexión entre los aeropuertos Federico García Lorca Granada-Jaén y Seve Ballesteros de Santander operará en su primer mes los martes y sábados, pasando después a los martes y viernes y ofrecerá 21.000 asientos anuales para unir el norte y el sur de la Península Ibérica de forma directa en algo más de hora y media de vuelo.