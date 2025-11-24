Llega la Navidad a Jaén: el Corte Inglés enciende sus luces el jueves 27 de noviembre

A las puertas de la Navidad en Jaén. El próximo jueves 27 de noviembre, a las 19:00, tendrá lugar el encendido del alumbrado de ... todas las fachadas del centro de El Corte Inglés de Jaén. Además, el público podrá disfrutar de la actuación del coro Barahunda que dará la bienvenida a la Navidad con los villancicos más flamencos en un ambiente festivo.

Ese mismo día se inaugurarán el Mercado Navideño y las actividades infantiles. En el Mercado Navideño los jienenses podrán pasear entre casetas llenas de encanto y descubrir un mundo de detalles que hacen de estas fiestas algo único: adornos que iluminan el hogar, regalos especiales y productos 'gourmet' que conquistan los sentidos.

El aire se llenará del aroma de los 'food trucks', donde destacan los operadores como Pizzería Grazie Mille, XPecado, La Jartá Y La heladería La Pecera, además de la cafetería Aromántico y la Churrería Macchiato Caffé. Y para los más peques de la casa, también se ha instalado la tradicional pista de hielo y atracciones infantiles.

La iluminación de las fachadas del centro de Jaén, así como las cascadas de luz de las marquesinas está compuesta en su totalidad de por bombillas LED de bajo consumo, en cumplimiento del compromiso de El Corte Inglés con el ahorro energético y la sostenibilidad.