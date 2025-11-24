Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de las luces del Corte Inglés. Corte Inglés

Llega la Navidad a Jaén: el Corte Inglés enciende sus luces el jueves 27 de noviembre

El mismo día se inaugurará el Mercado Navideño, donde los asistentes podrán disfrutar de la actuación musical del coro Barahunda

Jesús Jiménez

Jaén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

A las puertas de la Navidad en Jaén. El próximo jueves 27 de noviembre, a las 19:00, tendrá lugar el encendido del alumbrado de ... todas las fachadas del centro de El Corte Inglés de Jaén. Además, el público podrá disfrutar de la actuación del coro Barahunda que dará la bienvenida a la Navidad con los villancicos más flamencos en un ambiente festivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A licitación las obras de la sede del Conservatorio Profesional de Música de Úbeda
  2. 2 La pérdida de un referente
  3. 3 Sensatez
  4. 4 Unos 6.000 visitantes diarios asisten al Mercado Medieval
  5. 5 Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España
  6. 6 Santa Catalina bendice a Jaén desde las alturas
  7. 7 Una charla aboga en Andújar por visibilizar las distintas formas de violencia machista
  8. 8

    Sako obra el milagro en el descuento
  9. 9 Juan Fernández pide no entrar en prisión hasta resolverse el indulto
  10. 10 Patrullas de paisano de la Policía Local en Jaén para combatir «conductas incívicas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llega la Navidad a Jaén: el Corte Inglés enciende sus luces el jueves 27 de noviembre

Llega la Navidad a Jaén: el Corte Inglés enciende sus luces el jueves 27 de noviembre