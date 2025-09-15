Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Charla que ha tenido lugar en la sede de AECC. E. L.

«La llave que abre la puerta a la vida»: defensa de la investigación contra el cáncer en Jaén

Un médico y una paciente se sientan para hablar de la importancia de disponer de recursos para un buen tratamiento

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:48

La investigación «es la llave que abre la puerta a la vida», por lo que debe ser una puesta continua. Así se expresaba Amparo Jiménez ... Almagro, paciente de cáncer, y que ha sido una de las voces participantes en 'Diálogos Informativos de Ciencia e Investigación', que ha tenido lugar este lunes en la Sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Jaén.

