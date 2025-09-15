«La llave que abre la puerta a la vida»: defensa de la investigación contra el cáncer en Jaén

La investigación «es la llave que abre la puerta a la vida», por lo que debe ser una puesta continua. Así se expresaba Amparo Jiménez ... Almagro, paciente de cáncer, y que ha sido una de las voces participantes en 'Diálogos Informativos de Ciencia e Investigación', que ha tenido lugar este lunes en la Sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Jaén.

Amparo, de 35 años, fue diagnosticada de un tipo de cáncer de mama a los 28 y, en 2024, apareció otro con metástasis. La palabra cáncer «asusta mucho», pero destaca que hay «infinidad de tratamientos, ensayos e investigaciones que hacen quitar el miedo de la cabeza y, aunque no estés al cien por cien, dan una salida para que el ritmo de vida pueda ser similar al de antes del diagnóstico», destacaba.

Con motivo del Día Mundial de Investigación Contra el Cáncer que se conmemora cada 24 de septiembre la AECC impulsa este evento para poner de manifiesto la importancia de la investigación oncológica y el papel del paciente en la investigación. Durante la jornada se resalta la relevancia de Jaén y cómo, desde nuestro territorio, se fomenta y se impulsa la investigación oncológica.

Ampliar Pedro Sánchez, Amparo Jiménez y José Juan Gaforio. E. L.

En concreto, en esta ocasión ha hablado Amparo, que señalaba que gracias a los investigadores «hay posibilidades de seguir viviendo y hacerlo muy bien». Explicaba que el cáncer «es un trance difícil, duro y triste, pero hoy en día la ciencia y los avances crean más vida para los pacientes, siempre hay una puerta que se abre aunque se cierra una ventana».

José Juan Gaforio, presidente del Comité Técnico y miembro del consejo provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Jaén e investigador, ha sido el moderador en una charla en la que también ha participado Pedro Sánchez Rovira, investigador y Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jaén.

Faltan medios

Al respecto, el doctor Sánchez Rovira ha señalado que el principal reto en la actualidad es «disponer de medios». «Aunque hay personal joven y muy motivado, en Jaén también debemos tener la capacidad de atraer a más investigadores», subrayaba.

Ha explicado que la inequidad en el acceso a tratamientos está desapareciendo y, cada vez, hay «más facilidades» de que los pacientes de oncología dispongan de los mismos tratamientos que los de otras provincias del país. Además, ha destacado que en Jaén «tenemos una unidad que es capaz de ofertar soluciones», esenciales para la vida de los pacientes con cáncer.

No obstante, «no disponemos de los medios de los grandes centros sanitarios», así que es necesario un apoyo de medios físicos y humanos para una atención óptima y que los pacientes cuenten con más oportunidades para lograr la supervivencia. De hecho, desde la AECC, uno de los retos que se plantean es lograr que para el año 2030 la supervivencia del cáncer llegue al 70%, un aumento importante al tener en cuenta que en el 2024 hubo 3.811 nuevos diagnósticos de cáncer en Jaén, y seguirá subiendo.