«Se está llamando a las mujeres que han podido verse afectadas por los problemas en los cribados»

Balance muy positivo. La delegada de Salud de la Junta, Elena González, ha valorado la reunión que tuvo con este pasado lunes con la junta ... directiva de Ajicam (Asociación Jienense Contra el Cáncer de Mama), a petición del colectivo, tras el escándalo por los fallos en el cribado de cáncer de mama.

«Como hacemos con todos los colectivos, las puertas están abiertas. Era una reunión importante y queríamos escucharlas y resolverles las dudas», señala, para recordar que en la reunión también participaron profesionales del Hospital.

González no ha querido entrar en el número de mujeres afectadas. «Desde el minuto uno, se ha pedido perdón y nos hemos puesto a trabajar en todas las provincias, siendo mínimo el número de afectadas en el caso de Jaén, aunque el hecho de que sea una ya nos preocupa», se ha limitado a decir. Además, ha confirmado que ya se ha llamado a algunas de las mujeres afectadas, pero sin confirmar cuántas son.

Desde Ajicam también le trasladaron otros asuntos pendientes, como la falta de cirujano plástico; los atrasos en pruebas, consultas y quirófanos (que si bien es cierto se han reducido hay que recordar que cuando se habla de cáncer cada día cuenta); el aumento de casos de cáncer de mama en personas jóvenes; los estudios genéticos pendientes de resolver; y la falta de empatía y humanización de algunos profesionales.

Radiólogos

Sobre la falta de radiólogos, Elena González reconoce, como en el resto de territorios, que hay falta de algunos profesionales ante «la falta de bolsa». «Ante esta situación se intenta paliar con otras medidas, pero no existe un problema grave en radiología en el caso de Jaén», asegura.