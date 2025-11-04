Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elena González, delegada de Salud en Jaén. IDEAL
Cáncer de mama

«Se está llamando a las mujeres que han podido verse afectadas por los problemas en los cribados»

La delegada de Salud, Elena González, valora positivamente la reunión con Ajicam y asegura que «la incidencia de casos en la provincia es mínima», aunque sin cifras concretas

Manuela Millán

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:04

Balance muy positivo. La delegada de Salud de la Junta, Elena González, ha valorado la reunión que tuvo con este pasado lunes con la junta ... directiva de Ajicam (Asociación Jienense Contra el Cáncer de Mama), a petición del colectivo, tras el escándalo por los fallos en el cribado de cáncer de mama.

