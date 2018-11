Por qué lo llaman amorcuando solo es sexo Opinión | Líneas discontinuas Metidos en campaña y con los líderes supremos viajando por Andalucía, unos más que otros, aunque todos se juegan mucho, se impone hablar de esa 'Extraña pareja' , Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. PSOE y Unidos Podemos y sus semejanzas (cualquier parecido con la película de Gene Saks es pura coincidencia). Completamos la serie iniciada con las diferencias de Rivera y Casado. Agudo y Medina utilizan su fina ironía para colocar a ambos en un callejón sin salida. ANTONIO AGUDO MARTÍN y ERNESTO MEDINA RINCÓN JAÉN Sábado, 24 noviembre 2018, 09:27

¡Vaya par...de gemelos!

Ellos quizás preferirían ser tan parecidos como el Auguste Daupin de Poe y el Holmes de Conan Doyle pero no. Su obsesión por la letra P no tiene más meta que el Poder y la Presidencia y si fuere menester Prescindirían de la Patria y de los Principios (...).

Abbot y Costello. Hernández y Fernández. Batman y Robin. Sheldon y Amy Farrah Fowler. Spiderman y el Duendecillo Verde. Flash Gordon y el profesor Zarkoff. Fue lo primero que se me vino a la cabeza cuando nos propusieron, amigo Medina, buscar siete semejanzas entre Sánchez e Iglesias. Entre Pedro y Pablo y aquí, lo confieso, he caído en el chiste fácil de los Picapiedra y Hanna y Barbera. Pero vayamos al lío y busquemos las similitudes entre esta extraña pareja, a lo Lemmon y Matthau, que son el presidente del Gobierno y del que quiere ser presidente en lugar del presidente. Una especie de Iznogud conspirando para ser Califa en lugar del Califa. Ellos quizás preferirían ser tan parecidos como el Auguste Daupin de Poe y el Holmes de Conan Doyle pero no. Aunque uses unas Rayban Piloto no se tiene el charm de JFK, ni poner pose de pintura a lo Equipo Crónica te hará salir en los pósteres de futuros Discoplays. Son lo que son y lo que se parecen.

Medina. Trazado el camino por el maestro Agudo, y atendiendo a su diferencia de estatura, se pueden esbozar semejanzas con otras parejas célebres de la ficción, algunas de las cuales quizás les repelan por su trasfondo ideológico aunque a mí me vienen a la mente el Capitán Trueno y Crispín, ¡tan aguerridos ellos!; Asterix y Obelix, que son los únicos que resisten al invasor de extrema derecha; Roberto Alcázar y Pedrín, en busca de la justicia universal. Sin embargo, la imagen que incesante me recorre la mente es a Pablo Iglesias en el estrado de las Cortes transmutado en Penélope Cruz para anunciar al mundo con grititos estridentes que el Óscar de la presidencia es para ¡Peeeeeedro!, y yo, Pablo, soy tu vicepresidente: la cámara abre lentamente el plano y antes del fundido a negro se nos muestran entre sonido de campanas las efigies de San Pedro Sánchez y San Pablo Iglesias, apóstoles de la nueva fe, que ignoro en qué consiste exactamente más allá del enaltecimiento de sus respectivas soberbias.

Agudo. Primera semejanza. Ambos comparten la P como inicial de sus nombres de Pila y ambos quieren ser Presidente. Son líderes natos que promulgan la igualdad pero se acogen al Primus inter Pares. Primero yo. Los Primeros en su Partido. Son caPaces de dejar caer a Pedro o a Pablo si es necesario y a todas las Pes que se les Pongan por delante o por detrás.

Medina. Segunda semejanza. Ambos portan el optimismo por bandera, más allá de cualquier indicio racional. Los peores resultados en unas elecciones generales no mellaron la armadura de vanidad bruñida que porta Pedro el Orgulloso, ni la falacia en la que transmutó el sorpasso abolló la celada petulante de Pablo el Aventurado.

Agudo. Tercera semejanza. Su obsesión por la letra P les ha llevado a los dos a unirse contra el PP y Poner en Primer lugar de sus Programas el desahucio del Panteón de Paco Franco aPelando a un sentimiento rePublicano.

Medina. Cuarta semejanza. Su obsesión por la letra P no tiene más meta que el Poder y la Presidencia y si fuere menester Prescindirían de la Patria y de los Principios por mor de Proclamarse el Primer hombre de lo Poco que quede de Nación.

Agudo. Quinta semejanza. Tanto Pedro como Pablo son de gustos casuales en el vestir. Lucen trencas y gabardinas cómo el que viene de buscar la playa bajo el mar de los adoquines de Paris, Madrid, Teherán o Caracas. Se atildan en escasas ocasiones y cuando lo hacen tiran de diseño Alcampo, en el caso de Iglesias, y de línea Auxchamps en el caso de Sánchez que su atlético porte le permite realzar más.

Agudo. Sexta semejanza. Los dos, que se declaran muy de izquierdas, tienden a pensar que levantar fronteras entre regiones mola. Que se use el idioma como barrera sea dabuten. Que flipen con una internacional socialista salpicada por miniestados acaudillados por los mismos que trabajan las minas para derribar las murallas de Constantinopla.

Medina. Séptima semejanza. Por la noche se acuestan rezando su Padrenuestro particular. Empiezan diciendo Podemos ser Presidente, pero enseguida truecan al singular que más cuadra al ego desmedido de cada cual. «Puedo ser Presidente» repiten arrebujados entre las sábanas de un Populismo de opereta. Habiéndolo logrado Pedro, se queda dormido entre camisas sin corbata por más que las chaquetas sean de Hugo Boss, con la convicción de que ese aliño indumentario, -Machado, don Antonio dixit, empero uno y otro atribuyen a una canción de Serrat, que son obvias en ambos sus limitaciones culturales–, es suficiente para seguir en la Proa de la Nación. Pablo tarda más en conciliar el sueño porque recuenta sus propios correligionarios defenestrados y, echados los números, suma tantos como Pedro culpando a la veleidosa Fortuna del desigual reparto de Poder.

Sea su despertar también el nuestro.