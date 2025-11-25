Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento del acto institucional. IDEAL

Llamada a la unidad y al compromiso diario para erradicar la violencia de género

La Subdelegación del Gobierno de España en Jaén acoge por el 25N un acto para mostrar la repulsa de la sociedad ante esta lacra

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Unidos acabaremos con el machismo y la violencia de género. Ese ha sido el mensaje central del acto institucional celebrado este martes en la Subdelegación ... del Gobierno de España en Jaén con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, con el fin de mostrar el compromiso del Gobierno de España con las mujeres y los menores víctimas.

